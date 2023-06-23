鼓勵減碳搭公車 嘉市YouBike電動公車優惠延長到年底

端節連假4天，返鄉回嘉義市、旅遊民眾增多，在市區騎乘YouBike、搭乘電動公車的旅客增加，YouBike、電動公車使用率高，市府為鼓勵民眾減碳、搭公車旅行，讓市民出外更便利，YouBike前30分鐘10元優惠，以及搭乘電動公車、幸福巴士，持電子票證免費優惠期限，原規畫到30日截止，再延長到12月底。

市府交通處說，微笑公共自行車YouBike2020年12月啟用至今，不到3年，騎乘人次累計突破300萬人，YouBik已達7年合約期間合計145個站點建置目標，YouBike2.0、YouBike 2.0E車輛共1101輛，明年預計再增加車柱點，讓公共自行車更普及，YouBike前30分鐘10元優惠，以及搭乘市區電動公車、幸福巴士，持電子票證免費優惠期，從本月底再延長半年到12月。

嘉義市公共運輸系統，除YouBike，還包括市區3條由國光客運經營的電動公車路線，以及4條委託民間營運的9人座幸福巴士路線，方便住在郊區居民、長輩，出外逛街、找朋友、購物、看醫生，目前在公車站半徑5 0公尺基準下，公車涵蓋率達70％，YouBike達成145個站點建置目標，周轉率平日4.26轉、假日4.52轉，僅次於台北市，周轉率為YouBike系統全國第2高。