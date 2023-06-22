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連假首日上午桃機已湧逾萬名旅客 出入境可望創新高

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃園機場今天上午已出現不少人潮。記者周湘芸／攝影
桃園機場今天上午已出現不少人潮。記者周湘芸／攝影

端午連假長達4天，不少民眾把握機會出國遊玩，根據桃園機場公司統計，今年端午連假每日旅運量平均將達13萬人次，可望創下今年新高，首日預估將達11萬人次。今天截至上午9點桃園機場已有約2萬多人次出入境，無論是報到還是出境櫃台均出現不少排隊人潮。

桃園機場公司表示，今年5月的每日旅運量約9萬人次，6月的每日旅運量約10萬人次，端午疏運期間預估客運量近80萬人次、航機起降2985架次（含加班機18架次），運量高峰為連假首日，每日入境尖峰時段為下午3點至晚間6點及晚間8點至10點；出境則為上午8點至10點、下午2點至3點及晚間11點。

今年以來桃園機場各連續假期出入境人數皆創下新高，春節每日平均約7萬4千人次，單日高峰為8萬3千人次；清明連假每日平均9萬4千人次，單日最高為10萬4千人次；今天端午連假首日預估將達11萬人次，可望創下今年新高。

今天上午桃園機場已出現不少人潮，民眾表示，報到櫃台平均需等待30分鐘以上。根據高速公路局即時路況資訊，目前前往桃園機場路段大致順暢。

桃園機場公司呼籲，連假期間出國人潮眾多，建議旅客提早2.5至3小時到機場報到，多利用大眾運輸工具及多元報到設施，6月1日起也增加聯外客運巴士班次。高公局也說，國道往機場路段已從雙向4車道拓寬為6車道，可大幅紓解往機場車流，但仍建議民眾多利用公共運輸，避免偶發性事故影響行程。

桃園機場公司預估今天將有11萬人次出入境。記者周湘芸／攝影
桃園機場公司預估今天將有11萬人次出入境。記者周湘芸／攝影
桃園機場報到櫃台一早就有不少人潮。記者周湘芸／攝影
桃園機場報到櫃台一早就有不少人潮。記者周湘芸／攝影

桃園機場 連假 端午節

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