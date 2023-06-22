連假首日上午桃機已湧逾萬名旅客 出入境可望創新高

端午連假長達4天，不少民眾把握機會出國遊玩，根據桃園機場公司統計，今年端午連假每日旅運量平均將達13萬人次，可望創下今年新高，首日預估將達11萬人次。今天截至上午9點桃園機場已有約2萬多人次出入境，無論是報到還是出境櫃台均出現不少排隊人潮。

桃園機場公司表示，今年5月的每日旅運量約9萬人次，6月的每日旅運量約10萬人次，端午疏運期間預估客運量近80萬人次、航機起降2985架次（含加班機18架次），運量高峰為連假首日，每日入境尖峰時段為下午3點至晚間6點及晚間8點至10點；出境則為上午8點至10點、下午2點至3點及晚間11點。

今年以來桃園機場各連續假期出入境人數皆創下新高，春節每日平均約7萬4千人次，單日高峰為8萬3千人次；清明連假每日平均9萬4千人次，單日最高為10萬4千人次；今天端午連假首日預估將達11萬人次，可望創下今年新高。

今天上午桃園機場已出現不少人潮，民眾表示，報到櫃台平均需等待30分鐘以上。根據高速公路局即時路況資訊，目前前往桃園機場路段大致順暢。