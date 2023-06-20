墾丁飯店招嘸人...房務員領50K半年就離職 主管嘆：都去跑外送

疫情解封後，飯店基層人力缺工問題浮上檯面，勞動部推動疫後改善缺工擴大就業方案，首波針對旅宿業及餐飲業，提供就業獎勵每月最高補助1.3萬元，鼓勵失業勞工投入缺工產業，暑假旅遊旺季將至，勞動部今天在旅宿業興盛的墾丁舉辦說明會；飯店人事主管私下感嘆，基層工作調高起薪依然難招人，尤其在位處偏遠的恆春半島，薪資誘因又低於都會區，建議限時限量開放外籍移工。

勞動部高屏澎東分署長柯秀燕說，疫後改善缺工擴大就業方案，透過勞工端「獎勵勞工就業」和雇主端「鼓勵雇主進用」兩大面向協助勞工進入缺工產業，如產業有人力需求，先洽中央目的事業主管機關評估後，確認專案職缺範圍與合理薪資待遇；目前首波協助的旅宿業，專案職缺指旅宿業房務員及清潔人員，職缺薪資於高雄、屏東、台東及澎湖地區須達2萬8000元。有人力需求之旅宿業雇主可提供職缺資料給觀光局，於台灣就業通網站或公立就業服務機構登錄職缺，即可辦理人才推介。

她說，獎勵勞工就業部分，符合資格求職者經公立就業服務機構推介從事專案職缺，一般失業勞工穩定就業後每月發給6000元獎勵金，高齡者及特定對象每月給予1萬元，最高可領12個月；偏遠地區再加碼補助3000元；民眾如參加相關職類的職前專班訓練，一次性補助結訓學員每人5000元參訓獎勵金，如偏遠地區8000元；鼓勵雇主進用部分，如雇主以先雇後訓辦理新進人員訓練，補助企業每人每月1.2萬元的自訓指導費，最長補助3個月，偏遠地區再加碼3000元。

「時代變了，年輕人寧可跑外送，少人要做飯店基層工作！」墾丁一家星級飯店人事主管說，飯店工作被歸類為低薪工作，目前房務員、清潔人員、餐廳服務員、修繕技術工起薪3萬元，企劃、接待、話務員和廚工等起薪2.7萬元，較往年有調漲，但第一線的房務員和清潔人員一直處於缺工狀態，除了在合理範圍內配合加班因應，還要外聘兼差的臨時工，暑假旅遊旺季將至，人力一直難補足，人事主管很頭痛。

廖姓人事主管說，業者提高基層員工薪資水準，勞動部也加碼在雇主端和勞工端補助，但他發現不完全是薪資問題，有基層房務員加上加班費，月薪可達5萬元，收入不算差，但有的年輕員工做半年就離職去跑外送，因為工作時間自由，雖有和高中、大學建教合作，但多數建教生鮮少要轉正職，因為不喜歡被人管、受拘束；建議開放外籍勞工，觀察效應，不必一開始就假設會搶走本國勞工機會。