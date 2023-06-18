農會投標失利 米鄉學童呷嘸在地米

高雄美濃是稻米一四七號契作集團產區，農會今年和農民合作，打算推出專為學童準備的「學午糧」，可惜事與願違，美濃農會沒標到農糧署的學午糧，無法成為供應單位。在米鄉長大的孩子得吃其他地區的稻米，讓美濃農會總幹事鍾清輝相當感嘆；業者則表示，關鍵還是投標價格。

農糧署副署長蘇茂祥表示，學校午餐是每學期投標，在地農會、米商投標，會有優先權，美濃農會是非常大的稻米產區，會鼓勵擴大契作，若擴大契作面積，就能標到可供應的量。

鍾清輝表示，供應學校午餐學午糧須透過農糧署投標，採最低價標，由於高雄一四七號稻米成本較高，最終是台南和嘉義的米廠得標，美濃、高雄地區的孩子吃不到家鄉的在地米，減少食物里程、節能減碳也無法達標。

中華民國米穀商業同業公會全國聯合會理事長李榮福表示，早年學校午餐的白米都用公糧米，近年開始提供產銷履歷稻米給學校午餐，但礙於價格，多只能供應基本款。

斗南以越光米聞名。雲林斗南鎮農會秘書張耀裕表示，越光米的收購成本遠超過卅元，由於投標最終還是價格取勝，若要給學童吃比較不一樣的、有地方特色的，還是必須要有計畫經費支應。

鍾清輝則認為，應以示範區的方式，由地方、中央分攤價差補助，把在地好米留在在地，保障農民收益，也讓學童吃更好的米。