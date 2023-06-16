近9成國人蔬菜每天不足5份 國健署推5蔬果+粽子新吃法

端午節將至，國人多會應景吃粽子，傳統粽子多以糯米、花生、五花肉、鹹蛋黃等高油脂食材製成，熱量大多偏高且缺少蔬果，造成膳食纖維、維生素及礦物質等營養素之攝取量不足。為讓民眾端午節品嚐粽子又兼顧健康，國健署將粽子結合蔬果，提供多款創意吃法，有別於單吃粽子的油膩、熱量高及腸胃不適的問題外，更可增添蔬果攝取，獲取對健康的好處。

國健署社區健康組組長羅素英表示，研究顯示，每天攝取5份蔬果的人，與每天只吃2份蔬果的人相比，死亡風險降低13%；因心血管疾病致死的風險降低12%、因癌症致死的風險降低10%。根據國民營養健康變遷調查，19歲以上國人每天蔬果攝取未達5份高達88%（1份蔬菜煮熟後約半碗，1份水果約1個拳頭大小）。

國健署長吳昭軍表示，世界衛生組織（WHO）指出，不健康飲食為非傳染病重要危險因子之一，足量的蔬果攝取有助於預防心臟疾病、癌症、糖尿病和肥胖等慢性疾病。國健署在端午節前夕，邀請阿爾法餐飲集團主廚陳之穎，運用在地、當季蔬果，融合了法式料理前菜手法、日式茶泡飯及夏季手搖飲品等概念，設計了多款粽子創意吃法，巧妙的將異國風味和台灣味結合在一起，讓端午節吃出新意和健康。

夏季鮮蔬捲粽：

使用當季且富含膳食纖維的的筍子、絲瓜，搭配鮮蝦、美生菜、豆腐和粽子等食材，減少粽子的油膩感，足夠的膳食纖維也可避免腸胃道的不適。若將鮮蝦換成毛豆，就是道全蔬食料理，毛豆及豆腐亦能提供優質蛋白質的來源。

焗烤番茄鑲肉粽：

以番茄為盅，加入黃甜椒、毛豆、紫蘇、起司和肉粽焗烤。番茄、甜椒煮熟有助於茄紅素及β胡蘿蔔素的吸收。

凱撒粽沙拉：

羅曼生菜、小黃瓜丁、蘋果丁、堅果、雞肉，拌入凱撒沙拉醬、撒上粽丁。粽丁可將北部粽捏小塊，加以氣炸酥脆，取代麵包及培根。

粽子茶泡飯：

將粽子與石斑魚、台灣鯛等國產漁品、各種菇類、海苔和綠茶結合在一起，營造出獨特的茶香口感，菇類富含植物性蛋白質、膳食纖維、維生素B群和多醣體。

鹼粽QQ水果茶：

以鹼粽為基底，搭配新鮮的芒果、鳳梨、蘋果、百香果和紅茶，水果富含維生素C及膳食纖維，以水果的自然甜味取代糖，是一款清涼解暑又具有咀嚼口感的夏季飲品。

羅素英說，民眾應掌握「分享不過量」、「搭配蔬果才均衡」、「少醬料少負擔」的吃粽小技巧，也鼓勵民眾參考創意吃法，並運用「我的餐盤」均衡飲食的口訣和手勢，讓端午節吃粽子變得有趣、均衡又健康。