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補貼買進口豬會減輕消費者負擔？業者：生產消費者雙輸

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲（左）和中央畜產會董事長林聰賢（右）上午參加「2023年台北國際食品展覽會台灣館」開幕式。近期因為國內豬肉供應不足，農委會請中央畜產會補貼業者進口豬肉，每公斤6元，引起畜牧業議論。記者曾吉松／攝影
農委會主委陳吉仲（左）和中央畜產會董事長林聰賢（右）上午參加「2023年台北國際食品展覽會台灣館」開幕式。近期因為國內豬肉供應不足，農委會請中央畜產會補貼業者進口豬肉，每公斤6元，引起畜牧業議論。記者曾吉松／攝影

農委會一邊緊抱糧食自給率，要求吃國產；另一方面卻用公帑補助採買進口雞蛋豬肉，業界譁然，畜牧業者表示，說照顧農民，結果是照顧了其他國家的農民，打亂市場，消費者末端售價也沒因此採購平價獲利，生產與消費者雙輸。

「2023年台北國際食品展覽會台灣館」今天開幕，業者提起這件事，滿腹苦水與無奈；有畜牧業者直言，市場會自動調節，甚麼東西少、貴，自然消費者就改吃別的，市場風向比政府更敏銳；有經費不如提升國內畜牧業競爭力，結果最後補貼買進口產品，更神奇的是，原本應該維護豬農、雞農權益的產業團體，竟然都沒聲音。

也有蛋農說，其實進口雞蛋量不多，就進口1億顆，也不過國內4至5天的需求量，但遇到淡季加上買氣不佳，進口雞蛋讓國內市場重傷，農委會近期也發公文，要專案進口雞蛋到明年6月，不少同業看不到前景，準備直接放暑假去。

當時政府吸收價差，補貼進口雞蛋時，台大農經系教授徐世勳認為政府欠缺經濟宏觀視野；而這次又補貼採購進口豬肉，他說，與阿根廷一樣，均是經濟無知的民粹，淘空國庫，老百姓辛苦繳稅，還有更好、更有意義的用途；他認為是政治權謀的算計，經濟無知的民粹，註定是「補貼共和國」的「共有的悲劇」。

徐世勳說，這樣做根本沒有農經理論，更不符合最基本的經濟學原理；我國農業是否只有福利政策，根本沒有農業政策。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，5月1日起至9月30日止，中央畜產會開放登記，進口或使用進口豬肉銷售或加工相關業者直接補助每公斤6元。不僅一般民眾不會感受到這次補助帶給他們的實質效益，也不可能減輕消費者負擔，已上漲的終端豬肉製品零售價格，不會因3億補助而普遍性降價。

洪建鈞說，這比較像是農委會用納稅人的血汗錢，來減輕失敗的產銷政策所帶來的政治負擔。近幾年不理性的壓抑豬價，影響豬農生產意願，造成供需失衡，然後再花國家的錢來處理自己製造的問題。

他表示，以近期毛豬拍賣每隻平均重量126公斤以及屠宰率75%去計算，每隻毛豬屠體重量換算下來為94.5公斤，而這次補助進口豬肉的5萬公噸，約53萬頭毛豬，約拍賣市場一個月的交易量；畜牧業最大敵人不光只是國外進口的便宜雞肉和豬肉，傷害最深最大的就是農委會，打擊已淺盤的豬隻拍賣模式，難道國外的豬農也需要台灣政府補助？

豬肉 雞蛋 農委會

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