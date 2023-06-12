梅雨滯留鋒徘徊 吳德榮：周四起5天慎防大量降雨致災
谷超颱風已減弱為輕颱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，在日本南方海面向東北加速遠離，強度持續減弱中。
吳德榮說，今天梅雨滯留鋒在北部海面，西南風輸送的水氣多，大氣不穩定，局部地區有陣雨或雷雨；午後對流旺盛，降雨範圍擴大、雨勢增強。要注意小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨及氣象局特報。北部23至30度，中部24至33度，南部24至33度，東部22至33度。
明天滯留鋒南移經台灣上空，吳德榮說，有西南氣流配合，慎防劇烈天氣及豪雨發生。周三滯留鋒南移至台灣南端，中南仍有明顯降雨，其他地區降雨相對減緩，但不穩定、仍需注意。
吳德榮說，周四起至周六滯留鋒北返經台灣上空，滯留鋒搭配西南氣流，恢復梅雨旺盛期的型態。周日、下周一滯留鋒北移至北部海面，台灣仍受西南氣流影響。周四至下周一應持續注意劇烈天氣及連日的大量降雨致災。
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