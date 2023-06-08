台灣首例兒童猴痘 醫：對整體疫情影響不大

台灣出現確診首例兒童猴痘病例，這名居住新竹市的4歲男童，先前曾與確診同住家人接觸，研判為家戶感染，兒童發病後未至幼兒園，感染科醫師認為個案是特例，對整體疫情影響不大。

據衛福部疾管署資料，首例兒童猴痘（Mpox）病例，衛生單位已匡列4名同住家人，接觸者皆無出現相關症狀，男童就讀的幼兒園疫調進行中，匡列人數尚未確認，考量男童發病後未至就讀的幼兒園，評估幼兒園傳播風險低，但幼兒園同學及相關工作人員需自我健康監測21天，及進行環境清消。

台灣出現第1例兒童猴痘個案，各界擔憂疫情可能出現變數，但中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今天上午接受媒體聯訪時表示，一個小孩確診猴痘，對於整體疫情影響不大，這個案子是特例，導致大流行機會非常低。

黃高彬說，若與男童就讀同一所幼兒園的孩童家長仍然不放心，現在小孩子生得少，父母對孩子的呵護強度高，幼兒園階段的小孩多數還是由父母幫忙洗澡，若孩子身上有病灶，一定可以觀察得到，在自我健康監測期間，幼童照顧者可藉著洗澡多加留意。

據疾管署統計，台灣自去年6月23日將Mpox列第2類法定傳染病，累計確診149例病例，分別為137例本土病例及12例境外移入。黃高彬認為，這麼長一段時間以來，台灣猴痘個案只有100多例，與歐美等地疫情相比已經好很多，這與台灣觀念較保守有關，特定族群多數聚集在三溫暖等特定地點。

黃高彬提醒，台灣猴痘疫情散播不至於大流行，猴痘最主要是皮膚病灶接觸傳播，可以透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液造成人與人之間的傳染，確診者家中若有小孩，在急性期務必嚴格禁止接觸機會，彼此應保持距離，不可在同一個空間活動。

黃高彬進一步提到，猴痘經過呼吸道的傳播途徑，必須距離很近、長時間面對面相處才會感染，只要個案與孩童在不同空間就是安全的。只要遵守不在同一個空間活動，即使確診者有兒童同住家人，個案也不需要額外去醫院，以利將醫療資源留給需要的人。