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影／環團行動劇諷蔡英文總統 面對四接填海造地爭議避而不談
6月8日是世界洋日，聯合國2009年將每年的這天訂為世界海洋日，呼籲各國注重海洋保育的問題。守護外木山行動小組今天在行政院前舉行「基隆人疾呼要護海，蔡總統路過不表態」記者會，守護外木山行動小組召集人王醒之、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅、台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政、基隆都會原住民權益詢服務網負責人拔耐.茹妮老王等人與會。
蔡英文總統上禮拜與行政院陳建仁到基隆的外木山海邊騎乘腳踏車，面對四接填海造地爭議，蔡英文總統避而不談，而陳建仁院長不斷針跳針重申「支持以氣換油」、「政府要依法行政」，卻完全忽視目前四接填海造地東移方案在調查與審查上的違法問題。守護外木山行動小組於世界海洋日前往行政院、演出行動劇，除了重申支持能源轉型、支持生能源發的訴求，也要求行政院遵守自己所頒的《海岸管理法》，遵循「自然岸零損失」原則，面對目前全台各地因過度且缺乏正當性的開發所造成的海岸及海洋資源破壞問題。
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