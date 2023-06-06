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國內碳交易或拍賣辦法 環保署擬11月底前預告

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署表示，6月將預告溫室氣體自願減量草案、11月底前預告碳交易或拍賣等詳細辦法。圖／聯合報系資料照
環保署表示，6月將預告溫室氣體自願減量草案、11月底前預告碳交易或拍賣等詳細辦法。圖／聯合報系資料照

我國今年2月通過氣候變遷因應法，蔡英文總統4月宣布成立碳交易平台，未來除將收取碳費，也鼓勵企業提出自願減量專案取得減量額度（碳權）。環保署今表示，6月將預告溫室氣體自願減量草案，盡速增加碳權交易所中來自國內的碳權；而相關碳交易或拍賣等詳細辦法則預計11月前預告，將明訂交易對象、手續費及其他遵循事項。

氣候變遷署籌備處主任蔡玲儀今接受聯訪時說明，國內碳定價設計分為2+1項，其中2項為碳權交易所的國內、外減量額度；另1項則是環保署的媒合交易平台，用於環評增量抵換需求；有關碳交易及拍賣辦法，預計今年11月底前預告「溫室氣體減量額度移轉、交易或拍賣管理拜法」，明訂交易對象、手續費及其他遵循事項。

蔡玲儀表示，環保署的媒合交易平台，碳權來源包含民眾汰舊換電動汽、機車等，專門為了讓有環評需求的開發單位能取得穩定且價格合理的碳權；碳權交易所部分，國外碳權來源為現行國際間已發行、核可的碳權，但進到台灣時，還會再加一道審查程序，確保碳權品質，近期會與金管會、證交所研議。

國內碳權部分，蔡玲儀指出，在「溫室氣體抵換專案管理辦法」中，有早期的抵換額度，目前已通過約92案，如鍋爐汰換、LED燈汰換等，估算可用的碳權曰1700萬頓，但有9成可能為開發單位保存自用，因此能進入碳權交易所的量可能僅約100萬頓。

蔡玲儀說，6月要預告的溫室氣體自願減量專案管理辦法，就是為了讓事業單位、各級政府能依規定提出自願減量換取碳權，也鼓勵事業以大帶小，推動整體產業自願減量，讓這些額度能補入碳權交易所的國內減量額度中。

另外，若想在碳權交易所購買國外碳權，將以有環評開發需求的事業單位為限。蔡玲儀表示，會限制對象是為避免非必要者囤貨、炒高碳價，但若一般事業單位盼達到碳中和目標，可先以自身減碳為優先，真不行再考慮購買國外碳權。

環保署 環評 氣候變遷 減碳

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