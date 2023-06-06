「文化幣」放大了 高市逾56場演出持文化幣享半價

文化部今起開放領取1200元等值的文化成年禮金「文化幣」，高市文化局順勢推出「青年席位」，至少56場藝文表演，持文化幣可半價入場，等於放大「文化幣」幣值，鼓勵年輕世代多進劇場欣賞表演。

高市文化局表示，「進劇場看表演—成年禮金優惠獨享」青年席位優惠，包括高市文化中心至德堂、至善廳、大東文化藝術中心、岡山文化中心、音樂館、社教館與駁二正港小劇場等七處演藝廳，結合超過25個藝文團隊推出青年席位專屬場次，票級在2400元以內，且全額以文化幣支付，不限購票張數都打5折，等於買一送一。

文化局長王文翠說，高市鼓勵年輕人藝文參與，因此響應「文化幣」措施推出青年專屬優惠，藝文場館超過50項以上商品優惠套組，放大文化幣幣值。文化局6月推出的文化幣青年席位優惠，包括18日高市交響樂團「魔法阿媽：豆豆的夏天」親子音樂會；24日銀河谷音劇團「灰姑娘」；23日到25日春美歌劇團「最後之舞」，都可持文化幣購票。