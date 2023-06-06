快訊

平平是產地…在台灣吃海鮮就是比日本貴？內行2招破解：便宜吃到翻

蘋果頭戴裝置Apple Vision Pro破10萬元被喊「便宜」 網酸：元宇宙過氣了才出

想分手遭健身猛男勒死 辯「很愛她」無期上訴變成15年刑

「文化幣」放大了 高市逾56場演出持文化幣享半價

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
銀河谷音劇團「灰姑娘」6月24日在至德堂演出，推出文化成年禮金獨享票價優惠。圖／高市文化局提供
銀河谷音劇團「灰姑娘」6月24日在至德堂演出，推出文化成年禮金獨享票價優惠。圖／高市文化局提供

文化部今起開放領取1200元等值的文化成年禮金「文化幣」，高市文化局順勢推出「青年席位」，至少56場藝文表演，持文化幣可半價入場，等於放大「文化幣」幣值，鼓勵年輕世代多進劇場欣賞表演。

高市文化局表示，「進劇場看表演—成年禮金優惠獨享」青年席位優惠，包括高市文化中心至德堂、至善廳、大東文化藝術中心、岡山文化中心、音樂館、社教館與駁二正港小劇場等七處演藝廳，結合超過25個藝文團隊推出青年席位專屬場次，票級在2400元以內，且全額以文化幣支付，不限購票張數都打5折，等於買一送一。

文化局長王文翠說，高市鼓勵年輕人藝文參與，因此響應「文化幣」措施推出青年專屬優惠，藝文場館超過50項以上商品優惠套組，放大文化幣幣值。文化局6月推出的文化幣青年席位優惠，包括18日高市交響樂團「魔法阿媽：豆豆的夏天」親子音樂會；24日銀河谷音劇團「灰姑娘」；23日到25日春美歌劇團「最後之舞」，都可持文化幣購票。

高雄春天藝術節─春美歌劇團「最後之舞」6月23至25日在大東文化藝術中心演出，持文化幣購票可享優惠。圖／高市文化局提供
高雄春天藝術節─春美歌劇團「最後之舞」6月23至25日在大東文化藝術中心演出，持文化幣購票可享優惠。圖／高市文化局提供

青年 文化局 劇場

延伸閱讀

高市輕軌施工交管 憲政、大順路口明起禁止左轉

昨夜高市暴雨市區積水 水利局：加強清疏備戰

ChatGPT首度進入高市議會 與陳其邁對話少子化危機

高市亦1例！性騷案連翻爆 成議會質詢話題

相關新聞

熱帶低壓生成 吳德榮：今晚或明晨有機會發展成第3號颱風「谷超」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，本周天氣要注意強對流，周末梅雨季第5波鋒面鋒面接近；熱帶低壓生成，今晚或明晨...

病毒活躍季節出現「邪惡的微笑」 醫曝關鍵黃金治療期

現正值春、夏季節交替時期，天氣變化快速，各種病毒十分活躍，包括流感病毒、感冒病毒等，一旦病毒侵犯顏面神經，或是生活、工作...

1200元文化成年禮金今開放領取 怎麼領怎麼用看這裡

就是今天！專屬18-21歲青年的1200元文化成年禮金(文化幣)今天上路。文化幣APP昨天開放下載，今天上午8:00開放...

各地連日有雨「這天」雨區擴大 本周還可能有熱帶性低氣壓

午後對流發展旺盛，中央氣象局今天針對11縣市發布大雨特報。今晚至入夜，中部以北、花東一帶仍可能有局部短暫陣雨，近日各地都...

「文化幣」放大了 高市逾56場演出持文化幣享半價

文化部今起開放領取1200元等值的文化成年禮金「文化幣」，高市文化局順勢推出「青年席位」，至少56場藝文表演，持文化幣可...

慈濟委託台灣圖書館 費時3年修復逾500年古蘭經手抄本

慈濟志工胡光中為穆斯林，2020年將一本珍藏多年的手抄本古蘭經送給證嚴法師，表示是他在土耳其購得，珍藏多年，已有超過50...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦