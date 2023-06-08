大葉高島屋年中慶 重溫大正浪漫復古摩登

大葉高島屋年中慶推出「竹久夢二」風格滿額禮。 圖／大葉高島屋提供

天母大葉高島屋自6月8日至7月3日舉行年中慶，並以「美好的•華麗年代」為主題，於館內5處陳列日本大正時期最具代表性藝術家「竹久夢二」的復刻版美人畫作展，重現百年前大正浪漫的黃金歲月，還有「夢二款」限量來店禮可兌換。同時，美食新餐廳接力進駐，日本涮涮鍋專門店「温野菜」於6月9日開幕，香港50年茶餐廳「糖朝」、米其林餐盤推薦的北投酒家菜「興蓬萊」台菜海鮮餐廳將在6月底登場。

竹久夢二(本名：竹久茂次郎)，1884年(明治17年)9月16日出生於日本岡山縣邑久郡(今岡山縣瀨戶內市邑久町)，於早稻田大學在學時，透過自學藝術創作，創作範圍除視覺藝術外，更有部分詩歌、戲劇、童話等作品存世。

竹久夢二被譽為20世紀初期日本商業設計先驅，曾為180多種雜誌繪製了2,200多幅插圖與出版品設計花紋圖騰等，像是日本最早針對高消費力貴婦所出版的女性雜誌《婦人グラフFujin Graf》，竹久夢二就曾多次操刀繪製封面，其中1926年(大正15年)5月號雜誌封面作品《Mai》，更是將大正時代摩登女性的模樣與個性展現淋漓盡致，表達出當時婦女意識抬頭，女性消費市場開始受到重視的現況。其作品影響後代甚鉅，也讓後人可藉其作品一窺迷人的大正浪漫時代。

獨樹一格的夢二式美人畫風經典復刻作品，分別在大葉高島屋百貨館內中央電梯一樓兩側，以及各樓層前的主題陳列，包含《女十題》、《遠山に寄す》、《涼しき装い》、《夢二の絵葉書，恋愛の結論》、《舞姫》，還有《Mai》等25幅精選作品，並邀請台灣本土第一本竹久夢二主題專書作者「王文萱」老師擔任策展顧問，展期至7月3日，讓民眾近距離欣賞大師的藝術丰采。

大葉高島屋年中慶推出消費滿千集點抽台灣虎航日本岡山機票。 圖／大葉高島屋提供

此外，大葉高島屋年中慶來店禮特別選用夢二著名的椿花、銀杏、蔓草等紋樣設計，搭配實用的生活小物，包括：小提袋、口金包、野餐墊、野餐籃，活動期間各波段單筆滿1,200元起，即可獲得一個，讓消費者把大正時期獨有的復古摩登帶回家。App會員消費滿定額送點數，最高回饋20倍，扣抵點數還可獲得不同口味的月桂冠精選佳釀；消費累積每滿千元且集點，還有機會抽中「台灣虎航」來回機票，飛到日本岡山造訪藝文巨擘夢二的故鄉。

日本涮涮鍋專門店「温野菜」於6月9日開幕。 圖／大葉高島屋提供

大葉高島屋繼5樓全新樓層與12樓改裝後，帶進亮眼業績，接著還有「温野菜」於6月9日開幕，香港茶餐廳「糖朝」、北投酒家菜「興蓬萊」6月底登場。同時，至6月14日於5樓DOZO Market舉行夏季流行女裝特賣會，6月16日至29日台灣物產博覽會，推出買一送一、最低2折起優惠。

大葉高島屋表示，看好新櫃與樓面改裝帶來的新氣象，年中慶業績預估較去年成長至少5成。

香港50年茶餐廳「糖朝」預計6月底進駐登場。 圖／大葉高島屋提供