翟神3原則分辨你是否涉嫌性騷擾 網：巨石強森法則

政壇「#metoo」風暴持續，有當事人辯稱不知道行為構成性騷擾。知名工程師「翟神」翟本喬在臉書分享該如何判斷行為是否不當。網友打趣就是「巨石強森法則」。

翟本喬表示，最近性騷擾的議題引起很多人的關注，然後就有人解釋「我不知道這樣會引起對方不悅」。至於要怎麼判斷，他提出3個原則，「Google 員工訓練課程律師教的」。

第一，「你會允許別人對你心愛的人做這樣的事嗎？」第二，「如果你的另一半、對方的另一半、你的父母和對方的父母在場，你還會做這樣的事嗎？」第三，「你會希望你做的事和說的話登上報紙頭版、電視新聞、FB、IG 和 PTT 嗎？」。翟本喬說，如果不會，就不要做。

另外，臉書近來流傳「巨石強森法則」。「農藝女孩看世界」臉書粉專說，原則就是把眼前的人不分男女都當作巨石強森，你不會對巨石強森做的事情，就不要對別人做。你不會摸巨石強森大腿、不會對他開黃腔、不會問他不得體的問題。「雖然館長被襲胸也是來不及反應，但是個自我提醒的方法。你怎麼尊重強森，就怎麼尊重他人。巨石強森法則很實用」。