重複蛋箱頻繁進牧場難控疫情 專家籲要有退場機制

我國在民國104年時，也曾經推動雞蛋一次性包材政策，當時就是為了雞蛋洗選作準備，希望藉由乾淨洗選的雞蛋，放入一次性使用的紙盤、可分解PLA包材，提升雞蛋產業，也保障消費者的食品安全。無奈推動幾年後，受到雞蛋產業團體的壓力，正式在民國106年夭折，政府政策大轉彎，維持箱蛋，改為洗塑膠蛋箱、舖內襯瓦楞紙也可算「一次性包材」。

在今年的缺蛋危機中，農委會在4月11日舉行蛋雞產業精進專家會議，也擘畫產業方向，把雞蛋洗選、分級及其載具（蛋盤）等，都已列入應革新工作中。

農委會家衛所動物用藥品檢定前分所長、台大獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧表示，重複使用蛋箱若不立即解決，讓病毒重複進入養雞場，是很難達到控制疫情的結果。

她表示，近期多次到養雞生產端去講授生物安全課程，了解雞農辛苦、也願意做，但有些許不確定因素不是雞農可以掌握的，不論是請別人洗（要付費）或是自己洗，如果發現不乾淨就要處罰，但規定又不能在牧場中洗蛋籃，是不容易落實的。建議應該要立即訂出重複使用蛋箱的退場機制，政府將生物風險排序，把大環境風險降低，讓業者有方法做好牧場生物安全。

在當時的專家會議上，中興大學動科系名譽教授許振忠也提醒，禽流感跟缺蛋絕對有關係，台灣蛋雞場密度太高，且絕大多數都是傳統雞場，傳統雞場哪有什麼生物安全措施，「都是一個儲存室，記帳記在牆上，很多靠近道路旁邊，也沒人車管制」。