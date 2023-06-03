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缺蛋危機跟蛋箱太髒有關！雞協促洗乾淨 否則恐重罰15萬

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
避免疫病隨著運輸蛋箱頻繁進出牧場傳播，養雞協會要求雞蛋生產者，必須將蛋箱清洗消毒乾淨，落實生物安全。本報資料照片
避免疫病隨著運輸蛋箱頻繁進出牧場傳播，養雞協會要求雞蛋生產者，必須將蛋箱清洗消毒乾淨，落實生物安全。本報資料照片

從去年底開始，因禽流感疫情嚴峻，造成今年上半年台灣地區發生史上最長的缺蛋危機。在精進專家會議上，學者不斷提起，蛋箱髒、頻繁進出禽場，造成疫病傳播。中華民國養雞協會日前召開「落實蛋箱清潔執法後續因應措施研討會議」，要求雞場要把蛋箱洗乾淨，若是蛋商清洗，則交付蛋箱每個3.5元；緩衝一個月，各地防疫所即開始用動傳條例開罰3至15萬。

「動物傳染病防治條例」增修條文第15條第2項，民國103年12月24日已公告實施，當時，農政單位同意給予2年執行緩衝期，後來雞蛋一次性包材政策夭折，要求至少要鋪襯墊、洗蛋箱。政府抓的不積極，業者除了舖瓦楞紙襯墊，當作「一次性包材」，也不見得配合洗，不潔蛋箱頻繁進出牧場，無助防疫。

中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍表示，會議是他主持的，蛋箱髒汙為人詬病，加上會導致疫病傳播，農委會要求要清洗乾淨，依照規定就是要洗，洗不乾淨看了很髒，消費者也會嫌棄。

究竟稽核追究開罰是罰誰，黃榮珍表示，雞農與大運輸車業者講好，誰負責洗，就要負起責任，先一個月緩衝宣導，之後就會稽核開罰。

雞蛋生產經過母雞的泄殖腔，沾滿了雞的排泄物、體液、血漬，以及各類細菌，若未洗選，通常簡單擦拭清潔就上市，就是一般傳統市場買到的零售箱蛋，運輸過程中也可能沾染髒汙，或破損。另一種則是集貨進入洗選場，經過清洗後，分裝雷射噴印，盒裝進入超市賣場案賣。

到底誰負責洗運輸的塑膠蛋箱，一直都有不同聲音；原則上進出牧場的車輛、器皿就是要清消，才能落實生物安全。

農委會防檢局副局長徐榮彬表示，這次的缺蛋中，對於蛋箱髒汙頻繁進出雞場，造成疫病傳播一直有要求，希望能夠持續宣導，查核，這次特別提出，若一直完全沒有清洗，就會會同養雞協會去稽查。

農委會畜牧處副處長江文全表示，經過這一次缺蛋風波，蛋農的雞蛋，進洗選場的意願也明顯提高。現在的物流鏈，是雞農用塑膠箱承裝雞蛋，箱子的集中點是洗選場，洗完還要回去載蛋，隨著洗選比例愈來愈高，未來全面洗選後，洗箱的行為，全在洗選場。

江文全說，若配合洗選政策推動，畜牧場到洗選場這段，仍是採用塑膠箱最有效率；而洗選場後端的盤裝箱盒裝的上市雞蛋，是洗選完畢的結果。畜牧處會輔導洗選場，針對塑膠箱子部分洗箱洗蛋更為精進。

避免疫病隨著運輸蛋箱頻繁進出牧場傳播，養雞協會要求雞蛋生產者，必須將蛋箱清洗消毒乾淨，落實生物安全。圖／雞農提供
避免疫病隨著運輸蛋箱頻繁進出牧場傳播，養雞協會要求雞蛋生產者，必須將蛋箱清洗消毒乾淨，落實生物安全。圖／雞農提供

雞蛋 農委會 禽流感

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