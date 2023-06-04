把愛傳下去！網推10個「捐款機構」做公益 關懷社會從你我做起

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「捐款機構」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大捐款機構。

不少觀光客都曾形容「台灣最美麗的風景是人」，究竟台灣民眾多有人情味呢？根據2022年台灣公益責信協會發布的數據顯示，台灣人民捐款的比例超過四成，全年個人捐款更是上看1,097億元，這些資金不僅可以救助弱勢族群，更能促進台灣文化與環境的和諧發展。如果你也想要響應捐款，卻不知道該從何入手的話，以下就有整理網友熱議的10個捐款平台，快來參考看看吧！

「家扶」關懷弱勢兒少成捐款首選 「創世」推動植物人安養受好評 ▲網友熱議Top 10 捐款機構網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察三個月內針對「捐款機構」的相關話題討論，可以發現「家扶基金會」是許多網友的捐款首選。該機構致力於關懷弱勢兒童和少年，期待透過社會工作的專業方法，給予兒少健全的成長環境。討論區上就有鄉民請益「最近有計畫要捐款，大家推薦哪個社福機構」，吸引熱心網友答覆「要捐款的話推家扶，會定期寄認養的兒童近況更新」、「有當過家扶那邊的課後老師，他們真的很認真」等。此外，家扶也與知品牌蘭蔻攜手推出【Write Your Future共寫未來】公益計劃，給予弱勢單親媽媽專業職涯訓練課程，幫助其重返職場達到經濟獨立，並發起社群號召活動，讓大眾更關注這項議題的同時，也創造出較高的討論聲量。

聲量排名第二的「創世基金會」，則因為推動植物人安養照護，而受到廣大好評。秉持著「救一個植物人，等於救一個家庭」的理念，創世基金會設立了多所植物人安養院，提供專業護理照顧，以及免費到府服務，舒緩植物人長期臥床的不適，也給家屬帶來心靈上的支持與實質幫助。有網友就指出「捐款可以考慮創世，對植物人這塊的協助蠻用心」，引起不少贊同聲浪，如「志工服務去創世過，覺得很有意義」、「創世真的替植物人家屬減輕很多負擔，值得我們用捐款去支持」。另外，創世基金會的服務對象還包括失依、失智、失能的老年人口，和居無定所的街友寒士，期盼這些社會上的弱勢族群，可以透過各項救助感受到溫暖、勇敢自立。

而「華山基金會」同樣也是網友的議論焦點，採取「在地老化」、「在家老化」和「社區互助」的概念，希望銀髮族群生活在熟悉舒適的環境，得到充足專業的照護。YouTuber「I’m Charlie」就曾深入華山基金會，探索該機構的日常運作，並記錄下老人家的互動與生活，讓看完影片的觀眾動容表示「獨居長輩會越來越多，希望有更多人重視他們的權益」，也吸引有類似經驗的網友留言支持，如「華山真的為社區做很多事，經常看燕巢站帶領長輩活動」、「大學時期也曾到台中的華山當義工，親眼看見他們有在做事」等，更表示「以後有能力捐款會選擇華山」。

看完以上的捐款機構排行，你是不是對捐款更有概念了呢？有打算要捐款的民眾，不妨參考看看網友熱議的捐款平台，找到自己關注的議題，為社會貢獻小小的心力吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「 網友熱議Top10 捐款機構網路聲量排行」相關討論則數。觀測期間：2023/02/18~2023/05/18，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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