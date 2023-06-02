民間盼碳稅更好 氣候變遷辦：碳費制度落實可加速減碳

今年初「氣候變遷因應法」三讀，碳費預計2024年開徵，環保署正研擬相關子法。碳稅聯盟今成立，主張「碳費先行，碳稅更好」，認為現行的碳費收入受限於專款專用，費率低又缺少減量誘因，無法接軌歐盟的CBAM。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，針對民間團體的主張，碳稅碳費這議題，過去已經有很多討論，去跟財政部討論後，確定先推動碳費，現在徵收的準則是「先大後小」，就涵蓋大的七、八成排放源進來；環保署就是依照氣候變遷因應辦法，未來包括費率審議會，業者如何提出自己減量計畫目標，要趕快把子法定出來，收碳費是經濟工具，推動自主減量，而不是財政工具，因此，還是目的還是希望加大加快減碳。

民間團體說，收碳費無法接軌歐盟的CBAM；蔡玲儀表示，從歐盟的條文中，若產品的出口國已經繳交碳費、碳稅，排放交易、總量管制，就是核可的碳價，但如何扣點計算，可以討論對接。

她表示，即使是歐盟境內的工廠，在2026年初期開始，也還有免費核配機制，歐盟的工廠也不是全部都要繳費，我國收碳費，時值的計算必須要去協商，今年5月經濟部也以歐盟對談，在2026年前，要去討論，如何把這套機制落實，才能與歐盟協商。

蔡玲儀表示，若我國還在碳費、碳稅猶疑，就沒有東西可以跟人協商，至於稅改的過程曠日廢時，也因此才說，把碳費制度推動落實，可以加速減碳。