不知不覺成高血壓一族 控制靠「得舒飲食」六大指南一次看

高血壓是無聲無息的健康殺手，初期並無症狀，常常要等到高血壓出現併發症後，才意外發現血壓過高，已成為高血壓一族。基隆長庚營養治療科營養師吳詩音表示，面對高血壓，除了維持服用藥物以外，同時也需要控制體重，增加運動訓練，飲食也得調整，建議高血壓患者，可以採取得舒飲食，幫助達到少鈉、少糖的目標，以控制血壓。

吳詩音表示，得舒飲食是英文DASH diet的音譯，DASH則是Dietary Approach to Stop Hypertension的縮寫，也就是「以飲食來防治高血壓」。得舒飲食著重在高血壓病人應多攝取富含膳食纖維的蔬菜、水果、堅果與全穀類食物。蛋白質攝取建議選用家禽與魚肉等白肉。

得舒飲食也建議多食用不飽和脂肪酸，像是魚類，多吃高鉀食物，如肉類與深綠色的蔬果，多吃高鈣食物，如奶類，以及多吃高鎂食物，如奶類與蔬果的飲食。

高膽固醇食物，如紅肉與含糖食物則是建議減量攝取。蛋白質在得舒飲食的比例約占18%，並盡量減少總脂肪與飽和脂肪酸的食物。

吳詩音表示，近10年7篇有關得舒飲食與高血壓的研究，發現得舒飲食平均可降低收縮壓5.9mmHg，舒張壓4.1mmHg。權威學會強烈建議高血壓的病人，以得舒飲食可顯著改善收縮壓與舒張壓，有極高的證據等級。