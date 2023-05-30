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興富發建案吊臂砸中捷釀1死10傷 運安會提2建議改善

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
興富發建設日前發生重大公安意外，頂樓塔吊掉落在台中捷運軌道上，車輛未即時停駛，造成1死10傷憾事。圖／聯合報系資料照
興富發建設日前發生重大公安意外，頂樓塔吊掉落在台中捷運軌道上，車輛未即時停駛，造成1死10傷憾事。圖／聯合報系資料照

台中捷運5月10日發生興富發建案塔吊吊臂掉落軌道意外，導致捷運列車撞上，造成1死10傷。運安會今天針對中捷事故發布期中安全通告，提出營運單位擬定異物入侵軌道預警、應變措施等2項安全改善建議。

運安會表示，對事故意外的可能肇因尚無結論，但依目前蒐集到資料認為有2項安全議題要及時改善，一是捷運沿線建築工程施工過程，針對施工機具與材料侵入捷運淨空包絡線影響捷運列車運轉，並無有效的風險管控措施。

再者，台中捷運為無人駕駛捷運系統且屬專有路權，並無針對大型異物入侵設有預警偵測系統，難以避免列車撞及大型異物而造成人員傷亡及列車損害事故。

運安會指出，建議中央及地方主管機關針對可能影響大眾捷運行車安全的工程施工作業，建立更為縝密管理法規，督導業者自主檢查並落實監管作為。

運安會也建議無人駕駛捷運系統營運單位擬定異物入侵軌道預警及應變措施，以輔助第一線人員可即時應變處理。請監理機關要求營運單位評估裝置主動式異物入侵偵測系統可行性，以避免列車因撞及異物造成危險事故。

台中捷運 異物 運安會

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