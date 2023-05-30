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不健康餘命／不健康餘命 高齡社會最大風暴

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

過去十年，「不健康餘命」皆落在八年左右，二○二一年縮短至七點五六年，年歲下降，背後卻是疫情威脅脆弱族群性命付出的代價。專家指出，長久以來，政府宣導運動、健康飲食、疾病控制等「個人健康行為」，但仍無法縮短「不健康餘命」，建議從整體環境著手，例如，改善交通，要求餐飲業者減鈉、減糖。

全球皆面臨高齡化議題，「不健康餘命」則是高齡社會的「最大風暴」，失能、臥床不僅帶給家庭負擔，國家長照資源挹注也將受到衝擊。前衛生署長楊志良表示，政府再不拿出作為，疫情後「不健康餘命」可能飆升；現行太過注重「生理上」健康行為，但更多是心理疾病而導致的失能，應更重視心理健康。

台大公衛教授詹長權表示，每周運動三天、每次卅分鐘、心跳一百三等健康推廣已到極限，會遵循的人就會遵循，但不少失能臥床因意外引起，以交通事故居多，政府有必要整頓道路環境，擬定更周延的交通罰則；慢性病為失能重要原因之一，除了提升民眾健康飲食識能，政府應從餐飲業者著手，要求減鈉、減糖。

健康飲食 疫情 餐飲業

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