冷眼集／缺工只靠補助 難解觀光業困境

口口聲聲喊著缺工的旅宿業者，不願調高起薪、改善勞動條件，政府卻聯合三個部會，拿納稅人的錢「補助」業者。當補助成為常態，既無法促使業者改善勞動環境、難吸引人力投入，最終受害的，恐是台灣整體觀光產業與環境。

疫情重創觀光產業，大缺工時代下更不易尋覓人力，勞動部去年五月起和交通部觀光局合作，啟動三波飯店業專案媒合服務，但媒合率卻是極低的百分之十七。真無合適人力嗎？

勞動部勞動力發展署今年初就公開點名業者開立薪資偏低、遲未通知求職者面試或回覆錄用結果，連精通英、日文的員工起薪僅兩萬八千元。業者依然故我，一面喊缺工，一面「維持現狀」，當然找不到人。

此外，業者不願花北部三萬元以上、中南東部不低於兩萬八千元薪資，聘請清潔與房務人員，企圖淡化在自由市場下，不願努力透過合理薪資與環境，吸引人力投入的事實；蔡英文政府當然知道問題癥結點，祭出的解方，居然又是最了無新意、難見效益的「補助政策」。

交通部、勞動部和教育部聯合推出的攬才專案中，又要補助新聘房務和清潔人員的之旅宿業者，每人每月五千元補助金，等同任由業者不正視低薪問題，反而用納稅錢幫他們支付薪水，難道符合公平正義嗎？此外，一年期的專案結束後，誰能保證房務、清潔人員能繼續留任？難道業者一喊缺工，政府就繼續補助嗎？

看起來無計可施又配合業者的政府，還祭出大專生體驗獎勵方案，以體驗的名義、行低薪之實，絲毫無法改善觀光旅宿業的環境，甚至使其更惡化。

在萬物皆漲的年代，以合適的薪水，聘請合適的人才，是再基本不過的道理，補助終究只會變成無底洞，更治標不治本，當這些企業不負擔應有責任時，政府難道不是幫凶嗎？