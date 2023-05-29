了解癌藥基金運作 健保署長赴英簽署合作協定

癌症為國人十大死因首位，為了解英國癌藥基金（CDF）運作，衛福部健保署長石崇良、國健署長吳昭軍及醫藥品查驗中心（CDE）執行長林時宜等人，日前參訪英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE），就創新藥品基金（IMF）及癌藥基金（CDF）運作模式、醫療科技評估（HTA）、多元財務管控機制等進行討論並簽署合作協定。

NICE在英國是獨立機構，負責制定健康照護治療指引與標準，提供健康生活和預防疾病建議，在最新實證基礎下，善用有限資源提供最佳照護及具成本效益的治療，減少醫療不平等。石崇良表示，此次簽署協定，聚焦在HTA人員訓練及技術研討，以及真實世界資料應用、創新藥品基金和癌藥基金財務運作等。

台灣全癌症病友連線日前舉辦「智慧病人領袖學院活動」，依110年國民醫療保健支出，國人年均醫療支出約1900美元，僅為美國五分之一、南韓二分之一。健保署副署長蔡淑鈴表示，增加健保財源是必要措施。Glasgow大學教授Neil Hawkins分享英國國家保險支付經驗，提及創新藥物帶來療效，但資源有限，須就價值及價格進行討論。

健康效果暨醫療科技教育聯盟理事長蒲若芳指出，許多新藥在共擬會議未被同意給付或限縮給付範圍，相關單位應定期檢視、盤點，有助政策前瞻規畫。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，期待健保署與英國NICE交流，實際了解CDF運作方式後，提出可行方案，增加癌症新藥可近性，解決癌友用藥困境。