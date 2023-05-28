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放視大賞2488件參賽作品 五大領域競爭激烈

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
夢想動畫與土耳其的國際藝術團隊Ouchhh以劃時代的生成式人工智慧技術（AIGC）結合即時演算互動，打造虛實共創空間。圖／高雄市經發局
夢想動畫與土耳其的國際藝術團隊Ouchhh以劃時代的生成式人工智慧技術（AIGC）結合即時演算互動，打造虛實共創空間。圖／高雄市經發局

全台指標性數位內容設計競賽暨展覽「2023放視大賞」在高雄展覽館辦頒獎典禮，數位部產業署長呂正華說，今年放視大賞分為影視、動畫、遊戲、設計、跨領域等五大領域，有79校142系2488件作品參賽，頒出52個獎項，總獎金高達130萬元，同時首度在跨領域及設計類增設「通用設計獎」，盼鼓勵新世代設計者響應公益，也回饋社會。

經發局長廖泰翔到場頒發最佳空間設計獎，他說，感謝數位部接棒支持高雄數位內容產業發展，與市府聯手打造「放視大賞」數位設計展，創造全台最大的數位內容產學合作平台，每年培育出不少優秀的新銳設計師與作品，也拿下許多國際獎項，成績有目共睹，並希望未來能將青年創意引進市政。

廖泰翔表示，市府攜手中央推動亞灣5G AIoT創新園區，不論是AR、VR等數位內容產業都包含在內，放視大賞更是全台最大的數位內容青年武林大會，由產業出題、同學與新創業者合作解題，搭起產學合作的重要平台，是業界最好找到傑出人才以及推出產品試煉的場域，讓高雄數位內容產業聚落更完善。

今年最佳空間設計獎由實踐大學時尚設計系、正修科技大學數位多媒體設計系、台東大學數位媒體與文教產業學系、崑山科技大學視覺傳達設計系等4校角逐，最終由實踐大學時尚設計系及台東大學數位媒體與文教產業學系獲評審青睞拿下殊榮。

經發局指出，高雄在數位內容產業耕耘已久，無論在軟硬體的開發、體感AR、VR技術應用以及5G網路建置都逐步到位，市府將攜手中央推動更多系統、設備、內容等跨領域合作，透過數位內容團隊作為產業的化妝師，發展出更多豐富有趣的商品，與市民生活體驗結合。

高雄市經發局長廖泰翔（右）頒發最佳空間設計特別獎給獲評審肯定之一的實踐大學時尚設計系。圖／高雄市經發局
高雄市經發局長廖泰翔（右）頒發最佳空間設計特別獎給獲評審肯定之一的實踐大學時尚設計系。圖／高雄市經發局
數位部產業署長呂正華出席頒獎典禮，並勉勵新銳設計者。圖／高雄市經發局
數位部產業署長呂正華出席頒獎典禮，並勉勵新銳設計者。圖／高雄市經發局

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