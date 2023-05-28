回響／南台灣路口 清晨恢復三色號誌

本報「走出行人地獄」系列專題，報導南台灣路口有半數以上連紅綠燈號誌都沒有，不少紅綠燈深夜起改閃紅或黃燈，被質疑是危害行人安全的盲區。交通部日前發文，指清晨四至六時是另一波交通事故死傷尖峰，要求各縣市檢討，包含雲林、嘉義等縣市決定在清晨時段恢復三色號誌運作。台南、高雄則已大幅恢復，也收不錯成效。

雲林縣警局交通隊指出，全縣原有三色號誌路口一四八一處，有一三三一處在晚上十時至清晨六時閃黃或紅燈運作，考量部分路口清晨時段車禍死傷多，近日起從易肇事路口陸續恢復三色燈號全天運作，已恢復四○七處。

嘉義市交通處表示，考量前往公園晨間運動長者過馬路安全，將在晨間人多及肇事潛在風險較高的路口，提早從清晨四時啟動三色號誌或改為廿四小時三色運作。

嘉義縣也盤點八十九處夜間閃光號誌路口，恢復三色燈號廿四小時運作。縣府建設處長郭良江表示，除了加速推動二二五處行人路口安全改善措施，另有四二○處無號誌路口，也會畫設「停」標字、停止線及減速設施標線等。

台南市交通局表示，市長黃偉哲三年前就要求各路口號誌原則廿四小時三色運作，只有少數路口地方認為夜間幾乎沒有人車經過，才會改為閃燈。

高市警局交通大隊表示，清晨四到六時，駕駛人易開快車，閃光號誌改回三色號誌後，凌晨也易有闖紅燈情形，該時段各分局都有快打部隊待命，並提高見警率防制車禍發生。

屏東縣交通隊表示，對於省道與鄉鎮生活圈交織的部分，已研擬於夜間設置號誌不連續，減少綠燈秒數，達到減緩車速效果。