逛夜市賺回饋！icash Pay「宜蘭東門夜市」推限時好康　「南機場夜市」預計6月上線

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
icash Pay持續拓展夜市通路版圖，宜蘭東門、南機場等夜市通路陸續合作上線。圖／愛金卡公司提供
icash Pay持續拓展夜市通路版圖，宜蘭東門、南機場等夜市通路陸續合作上線。圖／愛金卡公司提供

愛金卡公司旗下icash Pay瞄準夜市及商圈商機，繼寧夏夜市、士東市場之後，再度擴張夜市及商圈通路版圖，即日起在宜蘭東門夜市也可以使用icash Pay進行付款，為民眾帶來更加便利的支付體驗。

icash Pay今年度積極拓展支付據點，截至5月已與12大品牌合作，串聯7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈提供會員獨享好康，合作通路範圍涵蓋STUDIO A、詩肯柚木、Q Burger、萬波島嶼紅茶等知名連鎖店，滿足民眾吃喝玩樂的需求，6月起也將陸續拓展娛樂據點，與北台灣人氣夜市南機場夜市、優質影廳喜樂時代影城攜手合作。

為慶祝宜蘭東門夜市合作上線再祭好康優惠，icash Pay推出最高回饋50%的優惠活動，即日起至6月25日使用icash Pay於宜蘭東門夜市不限金額消費回饋20% OPEN POINT點數（每戶回饋上限100點）；活動期間首次註冊icash Pay、並使用首次註冊之icash Pay帳號於宜蘭東門夜市消費的新戶，可再享30% OPEN POINT點數回饋（每戶回饋上限150點）。

除了宜蘭東門夜市合作上線活動外，愛金卡公司於6月份再度推出超值星期天活動，此活動過往推出便深受民眾喜愛，每每推出必定額滿，今年6月份每個星期天（6月4日、6月11日、6月18日、6月25日）於16大指定通路使用icash2.0或icash Pay不限消費金額，並於指定活動頁面完成登錄，即享消費金額8% OPEN POINT回饋（回饋通路合併計算／每卡每戶上限4,000點／活動總上限600萬點），聰明消費賺回饋。

愛金卡公司於6月份再度推出超值星期天活動，此活動過往推出便深受民眾喜愛，每每推出必定額滿。圖／愛金卡公司提供
愛金卡公司於6月份再度推出超值星期天活動，此活動過往推出便深受民眾喜愛，每每推出必定額滿。圖／愛金卡公司提供
icash Pay慶祝宜蘭東門夜市合作上線，即日起至6月25日推出最高回饋50%的優惠活動。圖／愛金卡公司提供
icash Pay慶祝宜蘭東門夜市合作上線，即日起至6月25日推出最高回饋50%的優惠活動。圖／愛金卡公司提供

夜市 宜蘭 南機場

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