快訊

5/26【早晨財經速解讀】怕！台積電ADR噴12% 台美股市創高、陸港股市破底？

傳徵召雞排妹選中正萬華？ 綠高層坦承：黨內人選民調落後2位數

im.B風暴延燒 營運處長遭聲押禁見 大帳房60萬交保

瑪娃颱風外圍水氣明晚影響東部 周日起北轉位置是關鍵

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在關島西北西方500公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上），以每小時25公里速度，向西北西轉西進行。圖／取自中央氣象局網站
強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在關島西北西方500公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上），以每小時25公里速度，向西北西轉西進行。圖／取自中央氣象局網站

天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今明兩天逐漸受到瑪娃颱風外圍風場影響，仍是偏東風環境，不過風速增強，迎風面東半部仍是雲量較多偶有短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後各地山區有局部陣雨或雷雨。在山區溪谷活動留意午後降雨的溪水變化，盡快離開水邊進行躲避。

氣溫方面則是持續上升，預估北部最高溫可達30-32度、中部31-32度、南部31-33度、東部29-30度，局部內陸地區甚至有更高溫出現的機會。

方俊元說，明天晚間到周日隨著瑪娃颱風逐漸來到呂宋島以東，瑪娃的外圍水氣會被風向帶到台灣附近，迎風面東半部的降雨機率會稍微提高，西半部仍是多雲到晴、午後山區有短暫陣雨。氣溫方面仍是較為炎熱，會再稍微高一些，局部內陸地區也會有更高溫的情況。

目前預測強烈颱風瑪娃的移動路徑，方俊元說，依據最新模式預報顯示，在周日以前的移動，各國的模式都有較為相似的路徑，明顯的分歧點仍是在周日到下周一颱風將逐漸北轉的位置上。

他指出，北轉的愈早、角度愈大，對台灣的影響愈小，反之影響愈明顯。現在只能再持續關注颱風的動態及後續變化。還是要提醒，隨著颱風越接近，海邊的風浪也會增強，並且不時有大浪出現的可能，在海邊活動務必要小心。

中央氣象局說，瑪娃颱風今天凌晨2時的中心位置在關島西北西方500公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上），以每小時25公里速度，向西北西轉西進行。

強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在關島西北西方500公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上），以每小時25公里速度，向西北西轉西進行。圖／取自中央氣象局網站
強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在關島西北西方500公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上），以每小時25公里速度，向西北西轉西進行。圖／取自中央氣象局網站

颱風 高溫

延伸閱讀

瑪娃颱風接近強度巔峰 鄭明典：很可能還會眼強置換

瑪娃颱風增強變胖將達顛峰 專家指可望成經典中的經典

瑪娃颱風眼清晰、眼牆結構扎實 吳德榮：今年地表最強

出遊注意！「瑪娃」颱風影響 蘭嶼、綠島航線27日起陸續停航

相關新聞

終結民怨 明年4連假只彈性補班1天

今年有六次補班，創史上最多，引起民怨。行政院會昨天拍板調整彈性連假補班原則，同時公布二○二四年政府行政機關辦公日曆表，明...

環評急喊停 怕深澳爭議重演？

協和電廠四接環評案，會議前氣氛緊繃，環團本擔心審議將「強渡關山」，未料環團衝進會議室抗議後，主席卻忽宣布擇期再審，外界分...

第四波疫情 天選青壯年居多

新冠肺炎疫情進入第四波，看診人數增多，不只重複感染比率持續上升，過去三年多未篩檢確診者，更被ＸＢＢ變異株感染，中國附醫副...

強颱「瑪娃」再增強 下周一北轉關鍵

強颱瑪娃預計下周一起「北轉」，是判斷影響台灣程度的關鍵時刻，下周一、二發布海上警報機率高，基隆北海岸、大台北、東半部、恆...

蘋菓西打又見混濁物 平鎮廠全面停工

「蘋菓西打」屢次出現不明沉澱物，桃園衛生局上月稽查大西洋飲料公司平鎮廠，勒令大瓶裝的1號生產線停工。近來又被爆600 m...

台彩慶端午 加碼6.6億元

台灣彩券公司昨天宣布端午加碼活動，加碼總獎金六點六億元，創歷年端午加碼獎金次高紀錄。台彩總經理謝志宏表示，包括大樂透、威...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦