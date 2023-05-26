瑪娃颱風外圍水氣明晚影響東部 周日起北轉位置是關鍵

天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今明兩天逐漸受到瑪娃颱風外圍風場影響，仍是偏東風環境，不過風速增強，迎風面東半部仍是雲量較多偶有短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後各地山區有局部陣雨或雷雨。在山區溪谷活動留意午後降雨的溪水變化，盡快離開水邊進行躲避。

氣溫方面則是持續上升，預估北部最高溫可達30-32度、中部31-32度、南部31-33度、東部29-30度，局部內陸地區甚至有更高溫出現的機會。

方俊元說，明天晚間到周日隨著瑪娃颱風逐漸來到呂宋島以東，瑪娃的外圍水氣會被風向帶到台灣附近，迎風面東半部的降雨機率會稍微提高，西半部仍是多雲到晴、午後山區有短暫陣雨。氣溫方面仍是較為炎熱，會再稍微高一些，局部內陸地區也會有更高溫的情況。

目前預測強烈颱風瑪娃的移動路徑，方俊元說，依據最新模式預報顯示，在周日以前的移動，各國的模式都有較為相似的路徑，明顯的分歧點仍是在周日到下周一颱風將逐漸北轉的位置上。

他指出，北轉的愈早、角度愈大，對台灣的影響愈小，反之影響愈明顯。現在只能再持續關注颱風的動態及後續變化。還是要提醒，隨著颱風越接近，海邊的風浪也會增強，並且不時有大浪出現的可能，在海邊活動務必要小心。