春雨、梅雨大不同 氣象局解惑：夏季季風是關鍵

「清明時節雨紛紛」是春雨而不是梅雨。春雨、梅雨都是春天下的雨，有何不同？「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專說，兩者的「降雨型態」有很大的不同。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，春雨、梅雨，不是只有日曆上的差異，就是因為差異不小，所以值得去區分，但也必須了解，凡事總有例外。

氣象局說，冬天（冷季）的雨，特色是雨滴小、範圍廣、時間上也較為連續，這類綿綿不絕、強度又相對溫和的降雨型態，在氣象上稱為「層狀降水」。

隨著時序越來越接近夏天（暖季），可以聽到「雷聲」的降雨型態會開始出現，也就是「對流性降水」。對流性降水的雨滴較大、時間、空間的分布也較不均勻，也比較容易出現短時間的強降雨。夏天常見的午後雷陣雨，就屬於對流性降水。

氣象局說，兩種降雨型態在物理上有一個很大的差異，為「空氣垂直運動的速度」。層狀降水中，雲內空氣的垂直速度大概是每秒數公分到數十公分；但在對流性降水中，這個速度卻可以達到每秒數公尺到數十公尺不等。這樣的大氣運動差異造成了截然不同的降雨型態。

要出現對流性降水，氣象局表示，近地面的大氣必須夠暖、夠濕，根據熱力理論，越暖溼的空氣可以產生越大的向上浮力，空氣的垂直運動就越快。

氣象局說，隨著季節轉換，每天的日照越來越長，再加上水氣輸送不斷增加，大氣「增暖又增濕」的結果，使得降雨型態發生明顯的改變，相對於冬季、初春以「層狀降水」為主，「對流性降水」出現的比例漸漸提高。

梅雨的重要推手是夏季季風。氣象局表示，「增暖」的部分相對直觀，是由每天不斷增加的日照造成。「增濕」就和「夏季季風」的角色密不可分。隨著日照不斷增加，陸地回溫的速度比海洋快得多，海洋和陸地之間吹的風會開始轉向，形成大範圍由海洋吹向陸地的「夏季季風」。在東亞地區，受到海陸分布的位置和科氏力的影響，夏季季風的風向吹到台灣剛好是西南風。

氣象局說，夏季季風從西南方的洋面上帶來溫暖潮濕的空氣，使得大氣底層明顯增暖、增濕。這樣的轉變，讓5、6月梅雨季的降雨型態，和4月之前非常不同。因此梅雨季的開始，可以說是季節轉換的重要指標。這種降雨型態的轉變，其實是反應了夏季季風的建立、鞏固。

氣象局說，所以，「梅雨」從來就不是只有細雨綿綿，而是會出現高度致災的強降雨。