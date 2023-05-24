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影／張上淳談疫情 呼籲接種疫苗保護自己

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
三軍總醫院院長洪乙仁（左起）、疾管署副署長曾淑慧、台大副校長張上淳下午一起出席「全民憶起來，洗手健康來」記者會，一起呼籲民眾多洗手，重視手部衛生。記者蘇健忠／攝影
三軍總醫院院長洪乙仁（左起）、疾管署副署長曾淑慧、台大副校長張上淳下午一起出席「全民憶起來，洗手健康來」記者會，一起呼籲民眾多洗手，重視手部衛生。記者蘇健忠／攝影

疾管署副署長曾淑慧、台大副校長張上淳、三軍總醫院院長洪乙仁下午一起出席「全民憶起來，洗手健康來」記者會，一起示範「洗手」7步驟：內、外、夾、弓、大、立、腕，與「洗手五時機」就是吃東西前、摸小孩、上廁所、擤鼻涕、看病後。

活動前台大副校長張上淳針對疫情受訪表示，許多國家的疫情都是一波又一波，在中重症併發症個案有小波上升，第一跟民眾在許多場合都比較放鬆還是有關係的，第二部分還有一定比例的年長脆弱族群接種不理想。呼籲未接種疫苗或未接種滿三劑疫苗的民眾，還是應該出來接種疫苗，對自己才有實質保護作用，這疾病沒辦法靠周邊的人打疫苗來保護你，一定要靠每個人自己打疫苗來保護自己。且建議疫情平穩，才建議療院所從強制配戴口罩轉為建議配戴口罩。

世界衛生組織將每年5月5日訂為世界手部衛生日，呼籲全球響應手部衛生的重要性，三總特地主辦「全民動起來，洗手健康來」相關記者會，宣導手部衛生，進而保護社區、捍衛健康。

三軍總醫院院長洪乙仁（左一）、疾管署副署長曾淑慧（右二）、台大副校長張上淳（右一）下午一起出席「全民憶起來，洗手健康來」記者會，一起示範「洗手」7步驟：內、外、夾、弓、大、立、腕，呼籲民眾多洗手，重視手部衛生，進而保護社區、捍衛健康。記者蘇健忠／攝影
三軍總醫院院長洪乙仁（左一）、疾管署副署長曾淑慧（右二）、台大副校長張上淳（右一）下午一起出席「全民憶起來，洗手健康來」記者會，一起示範「洗手」7步驟：內、外、夾、弓、大、立、腕，呼籲民眾多洗手，重視手部衛生，進而保護社區、捍衛健康。記者蘇健忠／攝影
疾管署副署長曾淑慧（左一）、台大副校長張上淳（左二）、三軍總醫院院長洪乙仁（右三）下午一起出席「全民憶起來，洗手健康來」記者會，一起示範「洗手」7步驟：內、外、夾、弓、大、立、腕，與「洗手五時機」就是吃東西前、摸小孩、上廁所、擤鼻涕、看病後。呼籲全民重視手部衛生。記者蘇健忠／攝影
疾管署副署長曾淑慧（左一）、台大副校長張上淳（左二）、三軍總醫院院長洪乙仁（右三）下午一起出席「全民憶起來，洗手健康來」記者會，一起示範「洗手」7步驟：內、外、夾、弓、大、立、腕，與「洗手五時機」就是吃東西前、摸小孩、上廁所、擤鼻涕、看病後。呼籲全民重視手部衛生。記者蘇健忠／攝影
世界衛生組織將每年5月5日訂為世界手部衛生日，呼籲全球響應手部衛生的重要性，三總特地主辦「全民動起來，洗手健康來」相關記者會，宣導手部衛生，進而保護社區、捍衛健康。記者蘇健忠／攝影
世界衛生組織將每年5月5日訂為世界手部衛生日，呼籲全球響應手部衛生的重要性，三總特地主辦「全民動起來，洗手健康來」相關記者會，宣導手部衛生，進而保護社區、捍衛健康。記者蘇健忠／攝影

疫苗 疫情 張上淳

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