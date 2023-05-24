環保署第14屆環委7月底任期屆滿 第15屆環委遴選開跑

環保署第14屆環境影響評估審查委員會委員7月31日任期屆滿，為銜接第15屆環評委員任務，環保署即日起至6月7日止公開接受法人、機關、大專院校（含學校、系所）、學術研究機構、團體推薦的專家學者來擔任第15屆環委。

根據環保署統計資料，第12屆推薦單位有26個、63人次，第13屆有37個單位、81人次，第14屆有32個單位、81人次。

環保署「環評委員會組織規程」第4條規定，環評委員會置委員21人，除主委、副主委為當然委員外，有關機關代表7人，其餘委員14人，由主委就具有環評相關學術專長及實務經驗的專家學者聘兼。

為遴選具有環評相關學術專長及實務經驗的專家學者擔任環委，環保署訂定環評委員會專家學者遴選要點，依該遴選要點規定，受推薦的專家學者需具有環評相關學術專長及實務經驗，並符合6項資格之一，第一，從事環評相關項目的技師，滿8年以上者；第二，國內大專院校專任副教授（含）以上。

第三，曾任登記立案環保公益團體負責人，滿3年以上者；第四，曾任各機關環評委員會委員，滿2年以上者；第五，曾任學術研究機構環評相關項目副研究員（含）以上；第六，其他經遴選的會專案認定者。

考量環境保育及社會經濟等面向的衡平性，專長涵蓋生活環境（空氣品質、噪音與震動、水資源與水汙染）、自然環境（海洋海岸島嶼、地形與地質、生態系統）、社會環境（社會與產業經濟、區域經濟、景觀規畫、文化資產）等3大領域共21個項目的專家學者委員。

環保署表示，即日起至6月7日止公開接受外界推薦專家學者，逾期、資料不及或資格不符者將不予受理，此外，為落實資訊公開作業，環保署召開的環評審查會議採線上直播方式辦理。

因直播作業涉及後續當選委員的意願，各推薦單位需先徵得受推薦人同意後再予以推薦，後續遴選過程將通知可能當選的專家學者填寫自我揭露提報表及線上直播同意書。