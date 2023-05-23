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社區流感疫情升溫 公費藥劑措施延到6月30日

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
流感整體疫情趨勢上升，H3N2仍為主流，但H1N1佔比持續上升。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
流感整體疫情趨勢上升，H3N2仍為主流，但H1N1佔比持續上升。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

疾管署疫情中心主任郭宏偉23日表示，流感整體疫情趨勢上升，H3N2仍為主流，但H1N1佔比持續上升。防疫醫師張天豪則說，目前社區流感持續增加，公費流感藥劑適用期限延長到6月底。

發言人曾淑慧表示，我國自3月20日逐漸鬆綁新冠防疫措施，而流感本來就因飛沫傳染，因此造成這波流感病人較多。再加上考量多數人接種本季流感疫苗已逾5個月致保護力逐漸下降，預期流感疫情將持續至6月，故再延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限至今年6月30日止。

上周門急診類流感就診人次達72136人次，較前一周上升5.2%；社區流行A型流感，近4周合約實驗室分離出流感病毒以A型H3N2為多，惟A型H1N1佔比持續上升，上周檢出數已與 A型H3N2相當。

上周新增18例流感併發重症(11例A型H1N1、5例A型H3N2、1例A型未分型及1例B型)，年齡介於未滿10歲至80多歲，為10例男性及8例女性，發病日介於5月1日至19日，其中14例具慢性病史，均未接種本季流感疫苗；另新增2例死亡(A型H1N1及A型H3N2)，年齡為70多歲及80多歲，均為女性，發病日於5月9日及4月20日，分別具糖尿病、心血管疾病等慢性病史，且均未接種本季流感疫苗。

根據統計本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年5月22日流感併發重症病例累計187例(103例A型H3N2、76例A型H1N1、3例A型未分型、5例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占46%)，88%未接種本季流感疫苗，79%具慢性病史；其中死亡26例(18例A型H3N2、7例A型H1N1、1例B型)，85%未接種本季流感疫苗，96%具慢性病史。

目前我國公費流感抗病毒藥劑配置於各縣市約4千家合約醫療機構，可透過疾管署「流感防治一網通」網頁查詢https://antiflu.cdc.gov.tw/，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。

流感併發重症通報病例監視。圖／疾管署
流感併發重症通報病例監視。圖／疾管署

流感疫苗 慢性病

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