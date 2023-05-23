洩洪了！明德水庫逼近滿水位 每秒40立方公尺排水調節

苗栗縣頭屋鄉明德水庫集水區一夜之間降下60毫米雨水，挹注上百萬立方公尺蓄水，逼近滿水位，水庫今天上午9點半起每秒40立方公尺調節性洩洪，並視進水量滾動式調整，維持95%的蓄水率。

頭屋鄉明德水庫今天上午7點有效蓄水1174.27萬立方公尺，蓄水率94.7%，並持續進水中，農田水利署苗栗管理處長陳建國今天一早巡視水情，他說，鋒面影響從昨天晚上到今天上午明德水庫集水區降雨60毫米，挹注水庫蓄水。

陳建國指出，明德水庫目前進水約每秒40立方公尺，維持蓄水率在95%，因此平衡上午9點半打開2個水閘門，每秒40立方公尺調節性洩洪，並將視降雨及進水量滾動式調整，請下游居民及活動民眾提高警覺。