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洩洪了！明德水庫逼近滿水位 每秒40立方公尺排水調節
苗栗縣頭屋鄉明德水庫集水區一夜之間降下60毫米雨水，挹注上百萬立方公尺蓄水，逼近滿水位，水庫今天上午9點半起每秒40立方公尺調節性洩洪，並視進水量滾動式調整，維持95%的蓄水率。
頭屋鄉明德水庫今天上午7點有效蓄水1174.27萬立方公尺，蓄水率94.7%，並持續進水中，農田水利署苗栗管理處長陳建國今天一早巡視水情，他說，鋒面影響從昨天晚上到今天上午明德水庫集水區降雨60毫米，挹注水庫蓄水。
陳建國指出，明德水庫目前進水約每秒40立方公尺，維持蓄水率在95%，因此平衡上午9點半打開2個水閘門，每秒40立方公尺調節性洩洪，並將視降雨及進水量滾動式調整，請下游居民及活動民眾提高警覺。
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