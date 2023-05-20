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腸病毒升溫 疫苗擬納公費

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

腸病毒疫情升溫，流行病專家、小兒科醫師相繼示警。國光子公司安特羅生技及高端疫苗公司研發腸病毒七十一型疫苗，預計七月中下旬上市．因應腸病毒疫情，衛福部疾管署近期研議將腸病毒疫苗納入「公費」施打，月底將邀集專家評估。

據疾管署監測資料顯示，國內上周腸病毒門急診就診總計一萬一九一六人次，較前一周上升百分之四點三，高於二○一七年以來同期，整體疫情持續上升。

另實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇Ａ型為主，腸病毒七十一型等多種型別也於社區活動。

安特羅及高端二家藥廠目前已完成腸病毒七十一型疫苗的研發，施打對象為二個月至六歲孩童，預計七月底前開放自費接種。

疾管署原先倡議國人採自費接種，但近期腸病毒疫情升溫，加上新冠疫情過後，孩童面臨免疫負債課題，恐讓今年腸病毒重症比率增加。

衛福部疾管署副署長羅一鈞說，五月底，傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）兒少疫苗工作小組，將依藥廠提供資料進行廣泛性討論，包含腸病毒疫苗自費、公費接種等，結論會再提到ＡＣＩＰ大會研議。

中研院生醫所研究員何美鄉說，依流行病學調查，腸病毒七十一型最容易引發重症，好發於五歲以下幼童，感染腸病毒時，初期症狀不明顯，包括發燒、手足口病、疱疹性咽峽炎，若未及時治療，恐引發重症，如腦幹腦炎，自主神經失調及心臟衰竭。

何美鄉說，重症併發症多出現在感染後二至七天，死因多為心臟衰竭所致。

茂盛醫院副院長簡佳裕說，為保護幼兒健康，家長應帶幼兒接種疫苗，而腸病毒疫苗施打副作用，包括發燒、食欲降低、疲倦、腹瀉等，幼兒施打疫苗後，若出現相關症狀，家長應盡速帶幼兒回診追蹤。

腸病毒 高端疫苗 疫情

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