雷雨成災 新竹3車滅頂 國3死亡車禍

受到鋒面影響，前天深夜起，豪雨狂炸桃竹地區，伴隨著閃電雷擊聲，桃園一萬多戶停電，新竹縣市也傳出淹水災情，地下道被大雨淹沒，多處道路封閉，竹科交通大亂。另因雷雨交加，國道三號釀一死亡車禍。氣象局表示，下周一再迎一波鋒面，西半部地區容易出現較大雨勢，提醒民眾注意。

氣象局表示，昨鋒面停留特定地區時間較長，主因中南部偏西南風，將鋒面滯留在北邊，位置剛好就在新竹地區，另也因強對流使台灣海峽北部出現「煙囪雲」，降雨集中，其中新竹縣凌晨三小時就下了二三八毫米極端雨量，新竹市也達兩百毫米，南部嘉義山區時雨量達一百毫米。

自小客車行經國三南下關西路段，疑天雨路滑衝出邊坡起火，駕駛喪生。圖／新竹縣消防局提供

竹北市崇義里長曾華民表示，很多民眾在睡夢中被雷雨聲驚醒，一、二十戶淹水八十公分，家具全報銷，還有民眾手機頻頻收到氣象局雷雨警訊，直呼「完全睡不著」。

新竹縣市多處地下道嚴重積水，多條道路被迫封閉無法通行，竹北鳳岡路五段附近淹水嚴重，凌晨緊急撤離居民，竹北中和街一處地下道有三輛車誤闖滅頂，民眾一度受困爬上車頂待援，香山地下道同樣無法通行，香山高中昨早更宣布緊急停課一天。台一線新豐車站旁一處機車地下道更傳出被水淹沒，有店家指「以為在溯溪，整路在淹」。

桃園前夜遭豪雨轟炸，閃電不斷，導致平鎮、中壢和八德及楊梅共一萬多戶停電。國道三號關西南下路段一輛小客車駕駛更因強降雨導致車輛失控，衝出邊坡爆炸起火，駕駛來不及逃出被燒成焦屍。

氣象局預報員廖經翔表示，今天鋒面影響減弱，降雨範圍縮小，各地仍有局部陣雨、雷雨，山區午後易有局部較大雨勢。周一晚間，另一波鋒面報到，西半部地區可能再有短延時強降雨，預計影響到下周二上半天，緊接東北季風增強，北台灣約降溫四、五度，周三東北季風減弱，北部地區就會逐漸回溫。

廖經翔也提到，近期這兩波鋒面都有為南部山區帶來雨勢，但是否達到解渴程度，仍要再觀察。

此外，五月底西北太平洋雖然可能有颱風生成，若強度及走向均符合條件將影響梅雨季雨量，形成空梅（沒有梅雨或雨量少），但影響因素還很多，不用過於擔心。