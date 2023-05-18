明年健保總額大砍150億元 醫界炸鍋不滿政治化

衛福部推估明年健保總額預算，四月底在健保會提出新計算方案，大砍一五○億元，引發醫界強烈不滿。醫師公會全聯會常務理事王宏育認為，「這與總統大選有關」，如果選舉年漲保費，總統就不好選了，台灣就是這樣，什麼事情都是政治化，健保已看不到光明的前途。面對醫界反彈聲浪，衛福部表示，由社保司研議新方案，評估是否修正。

新的計算方式 拉低推估值

私立醫療院所協會理事長朱益宏表示，往年健保總額預算推估方式採「前兩年」醫療消費物價指數（ＭＣＰＩ），依醫院人事費、房租、藥品及醫材等不同成本權重推估總額成長率；但這次衛福部卻提出新計算方式，改採「過去四年」ＭＣＰＩ平均值，由於去年受新冠疫情影響，ＭＣＰＩ為負值，嚴重拉低推估值。

醫院收入若減 不願意投資

「衛福部大砍健保總額，醫院收入相對減少，不再願意投資，醫療品質降低恐成趨勢。」朱益宏說，醫院收入減少，影響提高醫事人員薪資的意願，醫事人員將更血汗，工作士氣變差，醫界對衛福部作法「非常不滿意」，呼籲政府應重視全民健康。

王宏育表示，依以往公式計算，明年健保總額成長率「低推估值」應為百分之二點九五，但新計算方式是成長率僅為百分之一點一，兩者相差一點八個百分點，金額達一五○億元。

此外，依新計算方式，明年健保總額「高推估值」為百分之四，健保安全準備金恰巧為一點○一個月，符合健保法規定，不需調健保費率。

王宏育說，衛福部應精準計算明年需要多少健保總額，現在卻是希望醫界撙節，能省盡量省，只要不調保費，執政黨就比較沒事，如此「政治正確，但對老百姓不好。」

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，近一兩年，物價齊漲，醫院營運成本上升，衛福部竟採新計算方式，減少醫療支出，全聯會對此表達「強烈反對」，建議採更合理方式評估，不應犧牲國人健康。

醫師批「為了明年選舉」

「官員當防疫之光英雄，醫護當健保血汗狗熊。」台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書表示，為了明年選舉，當然要降健保總額，醫界是韭菜人選第一人，尤其新冠疫情吃掉健保點數直直落，還砍一五○億元。

面對醫界反彈，衛福部次長王必勝表示，新的估算方式係以ＭＣＰＩ三至四年為一周期，如只看一年波動太大，四年平均較好，在有限資源分配下，各界可能都不滿意，現在有不同的意見，將由社保司再研議評估。