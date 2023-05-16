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「安心即時上工」6月底退場 勞部：協助就業轉銜

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「安心即時上工計畫」將隨著行政院紓困振興特別條例一起於6月底退場，為協助離開計畫的民眾能順利返回一般職場，勞動部依每一位離開計畫民眾的身分、就業意向及資格條件等提供個別化的離崗轉銜服務。本報資料照片
「安心即時上工計畫」將隨著行政院紓困振興特別條例一起於6月底退場，為協助離開計畫的民眾能順利返回一般職場，勞動部依每一位離開計畫民眾的身分、就業意向及資格條件等提供個別化的離崗轉銜服務。本報資料照片

勞動部因應疫情推出的短期就業措施「安心即時上工計畫」自2020年實施以來，協助超過11萬人上工。配合行政院紓困振興特別條例將於6月底退場，「安心即時上工計畫」也將功成身退。勞動部說，為協助離開計畫的民眾能順利返回一般職場，勞動部依每一位離開計畫民眾的身分、就業意向及資格條件等提供個別化的離崗轉銜服務。

勞動部表示，為因應安心即時上工計畫將於6月30日執行完畢，勞動部自去年起結合各地方政府、用人單位及公立就業服務機構等共同推動「安心即時上工計畫進用人員就業需求服務指引」，於民眾離崗前1個月啟動需求調查，由公立就業服務機構的就業服務人員逐一了解民眾需求、意願及資格條件等，提供就業諮詢、推介就業、安排適性就業輔導及轉介參加職業訓練等個別化的就業服務，做到離崗就業轉銜不漏接。

經統計，2022年1月至2023年4月底止，參與安心即時上工計畫的民眾約4萬人離開計畫，其中自行就業或創業占35%、推介就業或參與職業訓練占9%，目前仍持續接受就業服務者約13%，扣除明確表示不需就業服務40%、無法聯繫3%、轉介社福機構0.03%，其餘離崗人員的就業率逾7成。

勞動部表示，已盤點各項就業促進措施，針對不同對象提供相對應的協助，因應勞動市場缺工情形，推介就業亦會優先推介至缺工相關產業。勞動部提醒目前尚在安心即時上工計畫服務的民眾，離開計畫前可向用人單位表達有就業轉銜服務需求，接續由各地公立就業服務機構提供服務。

勞動部 疫情

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