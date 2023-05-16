重粒子治療先攻肝、肺等6癌症

台北榮總昨正式啟用國內第一座重粒子癌症治療中心，第一階段收治對象以肝癌、肺癌、頭頸癌等六種癌症為主，醫療費用約在九十萬至一五○萬間，價格比至日本就醫便宜一些，且無語言障礙。但因投資成本過高，院方已做好連虧好幾年的心理準備。

總統蔡英文、總統府秘書長林佳龍、衛福部長薛瑞元、退輔會主委馮世寬等人昨天出席開幕儀式，蔡總統表示，北榮重粒子癌症治療中心為台灣首座、全世界第十四座，為台日醫療合作的重要里程碑。以往國內患者須飛到日本接受重粒子治療，即日起可在北榮接受此項醫療服務。

台北榮總院長陳威明表示，癌症治療方式多樣，包括外科手術、化學治療、放射治療、標靶藥物和免疫療法等，而重粒子屬於放射治療，能量更強、精準度更高。

陳威明說，北榮重粒子癌症治療中心目前已經完成攝護腺癌、脊索瘤、胰臟癌、肝癌、肺癌和頭頸癌等臨床試驗，規畫兩間重粒子治療室，第一階段先開放一間，下半年再開放第二間。

北榮重粒子放射腫瘤部主治賴宜君表示，重粒子治療原理為，通過同步加速器將碳離子加速到光速的百分之七十，並透過「布拉格峰」特性，將高強度能量集中到透過精準定位的腫瘤，達成腫瘤消融效果，同時也能夠減少放射線的治療次數，大幅縮短療程。

七十四歲、肝癌患者童先生昨現身說法，他表示，去年五月電腦斷層檢查發現，右肝一顆二點六公分腫瘤，雖可透過手術或熱射頻燒灼術，但治療風險較高，不敢嘗試。

在北榮醫療團隊評估下，邀請童先生參加重粒子臨床試驗。經北榮擬定治療計畫，準確定位腫瘤，一周內完成四次照射，治療期間僅有皮膚輕微泛紅，無其他不適；後續經肝臟核磁共振追蹤檢查，右肝腫瘤完全消失，迄今沒有再復發。

賴宜君說，重粒子放療適用對象為「尚未轉移的一、二期癌症，或多顆腫瘤，但集中、範圍不超過十五公分」，依據腫瘤大小和複雜度，照射次數約四至十六次，健保尚未給付，自費約九十多萬至一五○萬元。以童先生為例，約需花費九十多萬元。