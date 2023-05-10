一日店長蔡阿嘎&二伯，推「1孝親神器」解決阿嬤隱形困擾，粉絲公認暖炸！

蔡阿嘎和二伯夫妻檔聯袂到屈臣氏擔任一日店長，整理貨架、收銀機結帳、修冷氣樣樣來，現場更大方與粉絲近距離互動，吸引大批粉絲猛按快門。蔡阿嘎透露，這次擔任一日店長，其實是邊工作邊採購，除了買卡通聯名商品給「蔡桃貴」和「蔡波能」，此行主要目的更是挑選送給「嘎嬤」的母親節禮物。

蔡阿嘎和二伯夫妻檔聯袂到屈臣氏擔任一日店長，體驗整理貨架。 圖／蘇冠明

母親節吃大餐，長輩卻挑食？先幫長輩照顧好假牙健康！

人稱他是「潔癖大師」，蔡阿嘎形容自己是「孝順又愛乾淨」。母親節將至，究竟蔡阿嘎和二伯準備要送「嘎嬤」什麼禮物？蔡阿嘎說，送長輩禮物的3個技巧就是「健康、美麗、開心」，他打算送阿嬤「保麗淨」假牙清潔錠和假牙黏著劑，「因為阿嬤的健康就是孫子的福氣！」

有追蹤蔡阿嘎影片的粉絲都知道，蔡阿嘎的阿嬤配戴假牙十幾年，因為假牙鬆動的關係，太硬、需要大口咬的食物，「嘎嬤」都不能吃。「阿嬤吃火鍋時默默的不吃貢丸、改吃芋頭，我出外景帶回阿嬤愛吃的花生糖，她也咬不動……，阿嬤不能吃，她也不敢講，我們發現這是長輩的隱形困擾！」

蔡阿嘎和現場阿嬤級粉絲示範教學保麗淨假牙黏著劑和清潔劑的使用方法，長輩一學就上手。 圖／蘇冠明

蔡阿嘎和現場阿嬤級粉絲示範教學保麗淨假牙黏著劑和清潔劑的使用方法，長輩一學就上手。 圖／蘇冠明

為了讓「嘎嬤」享受大啖美食的樂趣，蔡阿嘎為阿嬤找到了風行多年的「孝親神器」保麗淨假牙黏著劑，能夠把假牙黏牢牢、穩當當，有效減少假牙和牙齦摩擦引起的疼痛，吃東西也不會卡食物殘渣。

還有歐洲進口全新配方「保麗淨」好穩固舒適護齦假牙黏著劑，更採用氣墊緩衝技術阻隔假牙摩擦壓迫，保護牙齦舒適，達到12小時^「好穩固」和「舒適護齦」雙重功效，讓長輩戴著安心又舒適，無論是啃雞腿、吃麻糬、咀嚼珍珠粉圓……，通通沒問題！

全新配方「保麗淨」好穩固舒適護齦假牙黏著劑，採用氣墊緩衝技術保護牙齦舒適，達到12小時^「好穩固」。 圖／蘇冠明

3步驟簡單好記、舒適又12小時^穩固，長輩一試就上手

「嘎嬤」平時住在嘉義，她自己有辦法配戴和照顧好假牙嗎？蔡阿嘎在活動現場邀請一對祖孫檔示範教學，「保麗淨」假牙黏著劑只需3步驟：「沖、塗、咬」，先清洗假牙、塗上假牙黏著劑、戴上假牙後咬合，就能簡單上手。長輩可以記住口訣：使用全新金色包裝的假牙黏著劑，由於是精準管口，記得「圓口畫笑臉」，使用藍綠包裝的產品則要「扁口點三點」，就能將假牙戴得牢固又舒適！取下來時也只需用溫水漱口，用手指在牙齦邊緣輕輕一摳，就能輕鬆取下，讓現場示範的阿嬤直呼：「這我要，真好用！」

長輩使用時要記得，為使黏著劑發揮最佳黏著效果，飲用熱湯或熱飲時，盡量避免停留在口腔內的時間過久。

保麗淨使用方式簡單、易上手，讓阿嬤讚不絕口。 圖／蘇冠明

假牙清潔只要5分鐘，牙套族也被圈粉

蔡阿嘎提醒大家，家中若有配戴假牙的長輩，一定要注意他們有沒有每天把假牙徹底清潔乾淨！很多長輩以為「牙齒壞光光，戴上假牙就不用再照顧牙齒了」，或是「把假牙當成真牙一樣，用牙刷牙膏去清潔」，其實這些都是常見的NG做法。

蔡阿嘎和二伯示範使用「保麗淨」假牙清潔錠，只需浸泡5分鐘，依循3步驟「清、泡、沖」就能達到99.9%殺菌力#。 圖／蘇冠明

倘若假牙上的細菌沒有徹底清潔，可能會造成口臭、細菌滋生、牙菌斑堆積和牙齦發炎等口腔問題，進而影響真牙和牙齦健康。因此，建議每天摘下假牙後，使用專用清潔錠徹底清潔。例如「保麗淨」假牙清潔錠根據實證結果，擁有99.9%殺菌力#，只需浸泡5分鐘，依循3步驟「清、泡、沖」，就能深入清潔，有效去除牙垢和牙菌斑，幫助恢復假牙原色，且不刮傷假牙。戴隱形牙套與維持器的朋友也有專用的保麗淨口腔護具清潔錠產品可以購買，清潔效率高又不費力，非常適合生活節奏忙碌的現代人。

「保麗淨」假牙清潔錠根據實證結果，擁有99.9%殺菌力#，5分鐘就能全方位清潔且不刮傷假牙。 圖／蘇冠明

蔡阿嘎說：「我阿嬤以前都是用牙刷清水在清潔假牙，去年開始換成殺菌力超好的保麗淨，但她還是發揮客家精神，一錠用好幾天，所以我們母親節就送阿嬤保麗淨假牙清潔錠，因為這是牙醫推薦且台灣最知名的品牌，又有經過上海SGS實驗室檢驗99.9%殺菌力#，讓阿嬤可以天天使用，不用省、放心用。」二伯解釋：「很多長輩捨不得去買這些消耗性的東西，所以我們幫阿嬤補貨，讓阿嬤盡量用。」

蔡阿嘎提醒大家，長輩接收的資訊可能不像年輕人那麼多元，他們往往不捨得花錢在自己的身上，想要關心長輩的口腔健康，不妨為他們準備超高CP值又實用的「保麗淨」假牙黏著劑和假牙清潔錠，幫忙長輩把假牙照顧好，能吃能笑，生活沒煩惱！為避免買到仿冒或來路不明的產品，購買時請認明中文保麗淨商標，確保產品品質，並享有專業的倉儲管理技術 與0800售後服務保障。

即日起至5/31止，消費者於全台通路購買保麗淨產品，任兩件就送超好用的假牙浸泡盒。(數量有限，依活動實際為準，不含全聯超市及部分藥局。)

#上海SGS實驗室測試

^依照每人飲食方法而有所不同

如對產品有任何問題，請直接聯繫保麗淨消費者服務專線 0800-212-259。 使用前詳閱包裝外盒說明、警語及注意事項 北市衛器廣字第112050034號、衛署醫器輸壹字第001416號 保麗淨假牙黏著劑(未滅菌)、衛署醫器輸壹字第002055號保麗淨假牙清潔錠(未滅菌)、衛部醫器輸壹字第021850號保麗淨口腔護具清潔錠(未滅菌)、英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司 台北市忠孝西路一段66號24樓 Trademarks owned by or licensed to Haleon group of companies. ©2023 Haleon group of companies or its licensor. PM-TW-POLD-23-00061