一次吃「5種鮪魚料理」480元！還有酥炸、蔥鹽鮪魚登場

隨著屏東鮪魚季登場，「鳥丈爐端燒」以5種料理手法，推出鮪魚滿腹御膳、鮪魚三重奏、荒煮鮪魚下巴等料理；至於「勝政豬排」、「勝勢豬排」也推出鮪魚套餐，還有鮪魚與豬排搭配的海陸組合，讓消費者可以品嚐到時令滋味。

「鳥丈爐端燒」今年推出午間限定的「鮪魚滿腹御膳」，選用大目鮪魚、黃鰭鮪魚推出鮪魚生魚片，另外還有鮪魚下巴柚子蜜汁燒、荒煮鮪魚下巴、酥炸鮪魚排、明太南蠻風唐揚鮪魚塊等共計5款鮪魚餐點，讓民眾享受鮪魚的多樣變化，每套480元。針對晚餐時段，鳥丈也推出單點式的「荒煮鮪魚下巴」、「鮪魚下巴柚子蜜汁燒」、「明太南蠻風唐揚鮪魚塊」，每道250～320元，還有集結三款料理的迷你組合「鮪魚三重奏」，每套250元。