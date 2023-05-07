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一次吃「5種鮪魚料理」480元！還有酥炸、蔥鹽鮪魚登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
蔥鹽鮪魚套餐，每套530元。圖／慕里諾餐飲提供
蔥鹽鮪魚套餐，每套530元。圖／慕里諾餐飲提供

隨著屏東鮪魚季登場，「鳥丈爐端燒」以5種料理手法，推出鮪魚滿腹御膳、鮪魚三重奏、荒煮鮪魚下巴等料理；至於「勝政排」、「勝勢豬排」也推出鮪魚套餐，還有鮪魚與豬排搭配的海陸組合，讓消費者可以品嚐到時令滋味。

「鳥丈爐端燒」今年推出午間限定的「鮪魚滿腹御膳」，選用大目鮪魚、黃鰭鮪魚推出鮪魚生魚片，另外還有鮪魚下巴柚子蜜汁燒、荒煮鮪魚下巴、酥炸鮪魚排、明太南蠻風唐揚鮪魚塊等共計5款鮪魚餐點，讓民眾享受鮪魚的多樣變化，每套480元。針對晚餐時段，鳥丈也推出單點式的「荒煮鮪魚下巴」、「鮪魚下巴柚子蜜汁燒」、「明太南蠻風唐揚鮪魚塊」，每道250～320元，還有集結三款料理的迷你組合「鮪魚三重奏」，每套250元。

「勝政豬排」則是選用東港黃鰭鮪魚，以酥炸至半熟的狀態，推出「酥炸鮪魚套餐」，還有搭配腰內豬排的「酥炸鮪魚腰內豬排套餐」，各為480、460元。「勝勢豬排」本次選用大目鮪魚結合薑汁醬燒手法，打造「薑汁醬燒鮪魚腹肉套餐」，每套390元，另外還有「蔥鹽鮪魚套餐」同步登場，每套530元。針對喜愛豬排的民眾，另有「蔥鹽鮪魚腰內套餐」的搭配，每套480元。

勝勢豬排打造「薑汁醬燒鮪魚腹肉套餐」，每套390元。圖／慕里諾餐飲提供
勝勢豬排打造「薑汁醬燒鮪魚腹肉套餐」，每套390元。圖／慕里諾餐飲提供
勝政豬排推出「酥炸鮪魚套餐」，每套480元。圖／慕里諾餐飲提供
勝政豬排推出「酥炸鮪魚套餐」，每套480元。圖／慕里諾餐飲提供
鳥丈爐端燒於晚間時段推出多道鮪魚一品料理。圖／慕里諾餐飲提供
鳥丈爐端燒於晚間時段推出多道鮪魚一品料理。圖／慕里諾餐飲提供
鳥丈爐端燒午間限定的「鮪魚滿腹御膳」，每套480元。圖／慕里諾餐飲提供
鳥丈爐端燒午間限定的「鮪魚滿腹御膳」，每套480元。圖／慕里諾餐飲提供

套餐 屏東

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