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物價只升不降？蛋價回穩這些店家主動降價 「這是跟客人的約定」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為傳統市場上的白蛋。 聯合報系資料照片／記者李宗祐攝影
圖為傳統市場上的白蛋。 聯合報系資料照片／記者李宗祐攝影

國內蛋價近期趨於回穩，有部分曾因蛋價高漲而一度調高商品售價的餐飲業者，霸氣宣布菜單上的蛋類食物調回原價。除了本報之前報導過的新竹知名早餐店宣布「含雞蛋的商品調降5元」外，全台北中南陸續有餐飲業者發布降價，讓消費者大讚「老闆是好人」、「有良心的好店家」、「平均一周吃一次，即日起改成兩次」。

位於新北市三重區的「新竹吳家鴨香飯-三重店」日前在臉書公告，炒飯類、荷包蛋和蛋花湯一律調降5元，煎蛋類商品因為一次會用三顆蛋，所以降價15元。不僅前往餐廳內用、外帶的消費者受惠，外送平台也同步降價，理由是「老闆堅持只賺應該賺的，成本降價，餐點就是要降價」。劉姓老闆受訪時指出，4月1日適逢蛋價高峰，只好漲價，但當時就有跟客人約定好，如果蛋價下降會把售價調回來。

同時，台北市中山區的「慢慢早 Slow Morning」早餐店也宣布從5月1日起，菜單上的含蛋品項全部恢復原本售價。地點在台南市北區的「昱品鐵板燒」也發文說從五月開始，蔥花蛋和菜脯蛋降價5元、蛋燒小卷降價10元。再來就是「弘爺漢堡-嘉義早餐店」公告荷包蛋由20元調整回15元、蔥抓餅加蛋由45元調整回40元。彰化縣花壇鄉的「龍欣夾肉蛋餅」表示5月3日起含蛋類產品調降5元。

為力挺同步跟著蛋價調降菜單售價的餐飲店，臉書粉專「我是七堵人」貼出公告，表示歡迎網友提供願意將蛋價調降回來的店家資訊，粉專十分樂意為佛心店家作宣傳。

蛋價 餐飲業 物價

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