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蛋價回穩降餐價 鴨香飯店家：這是跟客人的約定

中央社／ 新北2日電

新北市三重區一家鴨香飯店家日前公告，受蛋價影響而漲價的商品降回原價，「這是跟客人的約定」。顧客說，看到降價公告嚇一跳，這間店很有良心，很多店家漲價後就回不去了。

「新竹吳家鴨香飯-三重店」4月23日在社群網站臉書（Facebook）公告，因應雞蛋降價，部分餐點也降價，包括炒飯、荷包蛋與蛋花湯都降新台幣5元，煎蛋因1次用3顆蛋，降15元。

老闆在貼文中強調，「誰說只會漲價不降價的」，成本降價，餐點就是要降價，堅持只賺應該賺的。有網友留言「有良心的好店家」「老闆是好人」等。

劉姓老闆今天接受中央社記者訪問時說，4月1日適逢蛋價高峰，只好漲價，但當時就有跟客人約定好，如果蛋價下降會把售價調回來，隨後大約4月23日就調降價格；本週滷蛋也有望跟著降價。

劉姓老闆說，有很多客人是勞工，也有外送員一次要吃8顆蛋，他自己是做生意的，也希望可體恤這些辛苦工作者，「對他們來說，這是很有感的漲價降價」。尤其吃鴨肉飯配蛋是常見組合，「我的客人都滿愛吃蛋」。

劉姓老闆表示，先前蛋價最貴時，20斤達1600元，現在約降到1040元，原本蛋商預估暑假才會下降，因此他當時已另花錢換新價格菜單，沒想到約3週又調回原價，他只好以貼公告方式告知顧客，免得客人以為他少收錢。

老闆表示，很多客人告訴他，「大家漲上去就回不來，你還降回來」，不過他說：「我以為降價是正常的」。

一名顧客覺得非常窩心，會想再來光顧；另名顧客則說，他有一陣子沒來，看到桌上的降價公告嚇了一跳，因為很多店家漲價後就回不去了，這家店很有良心。

一名學生說，他常常吃這家，但先前較常叫外送，今天到店裡點餐時發現店家少收5元，才注意到降價公告，「很意外」，省5元不無小補。

也有人認為，成本降低後降價是應該的，這樣的店家著實難得，所有店家都應跟進。

老闆 漲價 蛋價

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