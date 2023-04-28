蛋價回穩...新竹人氣早餐店公告降5元 網讚：有良心

今年蛋價節節高升，在政府從國外採購雞蛋回國內市場後，蛋價近來趨於回穩，但不少店家漲價餐點價格後「回不來了」。不過，新竹市一間知名的早餐店近日張貼公告表示「含雞蛋的商品調降5元」，引發網友熱議，紛紛讚許是良心店家，「值得肯定，很多店家都只會漲不會跌啊！」

該間早餐店位於新竹市光華北街、光華國中，是地方的人氣早餐店，尤其「雞排蛋堡」份量大且雞排扎實，是店內的招牌商品。但這幾年原物料調整，依據店家公告價目表，雞排蛋堡去年4月一份50元，今年3月15日先漲到65元、3月24日再漲到70元。

該間早餐店25日貼出最新公告，表示「親愛的顧客，由於雞蛋價格回穩，本店111年4月26日起，含雞蛋的商品調降5元，造成不便，敬請見諒」。依照最新價目表，招牌的雞排蛋堡調降至65元、其他含蛋類的餐點也都調降5元，最便宜的煎蛋吐司25元。

有網友轉貼店家最新公告到「新竹大小事」臉書社團後，引起熱烈按讚討論，有網友直呼「第一次看到降價的店家耶…良心第一次看到會降價的店家 讚」、「老闆太佛心，還降價...不拿出新台幣感謝，怎麼能夠....」紛紛讚許是良心店家。