快訊

國道內側下車狂奔！刺青男越過分隔島遭撞送醫

年年換iPhone移機不累嗎？網一面倒苦哀這App「重新認證」才是悲劇

相依為命！18歲孝孫考駕照打工自撞身亡 嬤急診室哭癱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蛋價回穩...新竹人氣早餐店公告降5元 網讚：有良心

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市一間知名的早餐店近日張貼公告表示「含雞蛋的商品調降5元」，引發網友熱議，該店的人氣餐點是雞排蛋堡。記者張裕珍／翻攝
新竹市一間知名的早餐店近日張貼公告表示「含雞蛋的商品調降5元」，引發網友熱議，該店的人氣餐點是雞排蛋堡。記者張裕珍／翻攝

今年蛋價節節高升，在政府從國外採購雞蛋回國內市場後，蛋價近來趨於回穩，但不少店家漲價餐點價格後「回不來了」。不過，新竹市一間知名的早餐店近日張貼公告表示「含雞蛋的商品調降5元」，引發網友熱議，紛紛讚許是良心店家，「值得肯定，很多店家都只會漲不會跌啊！」

該間早餐店位於新竹市光華北街、光華國中，是地方的人氣早餐店，尤其「雞排蛋堡」份量大且雞排扎實，是店內的招牌商品。但這幾年原物料調整，依據店家公告價目表，雞排蛋堡去年4月一份50元，今年3月15日先漲到65元、3月24日再漲到70元。

該間早餐店25日貼出最新公告，表示「親愛的顧客，由於雞蛋價格回穩，本店111年4月26日起，含雞蛋的商品調降5元，造成不便，敬請見諒」。依照最新價目表，招牌的雞排蛋堡調降至65元、其他含蛋類的餐點也都調降5元，最便宜的煎蛋吐司25元。

有網友轉貼店家最新公告到「新竹大小事」臉書社團後，引起熱烈按讚討論，有網友直呼「第一次看到降價的店家耶…良心第一次看到會降價的店家 讚」、「老闆太佛心，還降價...不拿出新台幣感謝，怎麼能夠....」紛紛讚許是良心店家。

也有網友認為，現在這個年代萬物齊漲，「很多作生意的不見得都會降價阿」，「太多店家都以原物料上漲工資上漲，租金上漲，故意調高售價，但是真的那些調降了，卻自己也不調降售價，無良黑心店家太多了」，很少看到餐飲業調漲後有在調降的。

新竹市一間知名的早餐店近日張貼公告表示「含雞蛋的商品調降5元」，引發網友熱議。記者張裕珍／翻攝
新竹市一間知名的早餐店近日張貼公告表示「含雞蛋的商品調降5元」，引發網友熱議。記者張裕珍／翻攝

早餐店 雞蛋 蛋價

延伸閱讀

蛋價回穩 零售超過「這價格」不合理？蛋農：早餐店是否該降價了

影／遭福斯無預警開除？人氣主播卡爾森在推特「打破沉默」

新竹人和南韓人都沉默了！7-11新品飯糰引熱議 網揭真實口感

雞排不切要多加20元？便當店解釋原因 網友全不挺

相關新聞

蛋價回穩...新竹人氣早餐店公告降5元 網讚：有良心

今年蛋價節節高升，在政府從國外採購雞蛋回國內市場後，蛋價近來趨於回穩，但不少店家漲價餐點價格後「回不來了」。不過，新竹市...

竹北天坑／特斯拉誰賠？三方推 律師：要選對有利求償

新竹竹北建案旁昨天出現天坑吞掉特斯拉，造成特斯拉嚴重毀損，豐邑建設、新竹縣政府與竹北市公所都認為責任不在己，倒霉車主昨透...

桃園明年1月成立六都第一個婦幼局 議員問裁哪個局處

桃園市政府人事處今天上午到議會工作報告，多位議員質詢市府何時成立全國一個婦幼局，是否會排擠相關局處員工的權益？副市長王明...

「樂遊桃園」觀光會報 訂出5大目標

桃園市旅次排名六都墊底，屢次被指是最難玩的城市。市長張善政上任後成立跨局處「觀光會報」，昨天舉行首次會議訂出5大目標，將...

新竹棒球場不見開挖 遭轟效率太差

新竹市立棒球場何時改善完成備受矚目，市長高虹安3月底曾說已跟廠商著手試挖掘、放樣作業，4月將擴大規模挖掘。但據了解棒球場...

消費糾紛弱勢權益難保？議員：消保官別像沒牙老虎

桃園市政府法務局昨天赴議會工作報告，消費糾紛調解備受議員關切。議員錢龍質詢點出，桃園市1年8400多件消費糾紛申請調解，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦