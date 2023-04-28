張安平：碳治理很急迫 把逃逸的碳精靈抓回大自然神燈

證交所上市櫃公司年度公司治理評鑑出爐，台灣水泥首次進入前5%，也是國內大型建材製造業首例。台泥董事長張安平表示，未來全球三大市場恐相繼實施碳邊境稅，「這是跑不掉的」，他預言全球企業的供應鏈會重組，更期待一個一視同仁的全球碳交易制度，倡導潔淨能源，並對製造汙染者問責，才能把逃逸的碳精靈抓回大自然的神燈之中。

今年1662家公司接受公司治理評鑑，評鑑四大面向中，台泥在推動永續發展指標上獲得滿分，在維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構，與運作及提升資訊透明度面向，都有顯著績效，整體成績成長約10%。除整體面向評鑑外，台泥也首度進入公司治理評鑑市值100億元非金融電子類的前10%。

台泥表示，今年邁入第77年，2017年底啟動轉型升級，聚焦低碳建材、資源循環與綠色能源三大核心事業，五年來積極落實減碳、節能與新能源開展計畫，致力開發低碳建材產品，整合綠能、儲能新能源服務，期成為未來邁向淨零城市最佳助力。

在公司治理方面，台泥縮減董事會席次，提升女性董事比例，提高企業永續發展委員會位階，設置永續長，導入國際標準ISO37001誠信經營反貪腐反賄賂制度與ISO27001資安管理系統，強化永續治理面向與強度。

目前台泥在世界三大ESG機構：S&P Global_道瓊永續指數DJSI INDEX，台泥以82分位居世界建築材料業第五名，並取得最大進步獎；摩根史坦利MSCI 最新評級調升為A，罕見連續四年提升等級；晨星集團Sustainlytics 連續四年獲ESG最佳表現、頂級企業榮譽，三月中旬再獲得碳揭露專案CDP氣候變遷及供應鏈議合雙領導等級榮譽。

張安平27日出席台歐盟碳邊境調整機制研討會指出，歐盟預計今年10月開始試行「碳邊境調整機制」（CBAM），2026年全面實施，進口商須依產品的碳排放量，購買相對應的碳權憑證抵銷；台灣政府也宣布將設置國內碳權交易平台「台灣碳權交易所」，協助企業進行碳權交易，接軌國際腳步，但碳稅不應只是區域規範，必須制定成國際規範，並建立一個一視同仁的全球碳交易制度，倡導潔淨能源，並對製造汙染者問責，用這些方法執行碳邊境稅，才能有效減少全球溫室氣體的排放，確保地球有更永續的未來。

他說，不敢講百分之百，但他認為至少有八、九成以上的機率，2027年美國也會實施碳邊境稅。中國大陸達到「碳達峰」後，2031年也有可能會實施碳邊境稅。換言之，全球占八成市場的三個大市場，在七、八年之內都會推動這樣的做法，自會促使供應鏈重組，「一切東西是跑不掉的，我認為不只是從環境永續必須減碳，從生意上思考，你也必須減碳」。

張安平在研討會也以「碳：從大自然神燈逃逸的精靈」為題，分享對碳議題的看法。

他指出，碳一直是人類生活最重要的基礎，但它也成為今日生態環境迅速變遷的主因。人類在過去百年來的碳足跡呈現倍數增加，萃取封存在大自然中的碳氫化合物，並經由燃燒把碳轉化成能源的過程，就是造成今天巨大氣候災難的原因。過去，人類用神話來勾勒世界的樣貌，但今天有了科學，人類就必須了解我們的星球，還要穩定和矯正這個世界。關鍵字就是碳。碳的治理已經成為全人類共同的當務之急。

張安平表示，碳精靈早已從大自然的神燈中逃逸，在人類文明發展的進程中，碳精靈應許了我們種種的願望，甚至允許今日世界過一個無度揮霍自然資源的生活。但是現在，碳精靈已變得神力無邊，而且無所不在，影響所及，大量擠壓了我們生存的空間。我們必須許下這第三個也是最後的一個願望，一定要把碳精靈重新關回大自然的神燈裡。

他說，只有依賴工業體系，以及所有公司有限的能力，才能專心使用科技去改變我們的生活方式，好讓這個世界盡可能讓碳精靈就範。

張安平提到，跨境碳稅所牽涉的爭議相當複雜，沒有簡易的解決方案可以概括氣候變的所有挑戰。然而擺明的是，國際社會必須共同合作降低排放，以確保我們的地球有更能永續的未來。不幸的是，這個議題經常成為國內與國際政治分歧的代理戰爭。再生能源轉變的地緣政治層面尤其必須一併考量。同時，今日世界各國基於自身利益所形成的偏見仍然比比皆是，更不用說為了意識型態而兵戎相見。