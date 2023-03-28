清明不能返鄉掃墓觸怒祖先會衰？命理師教三大絕招免驚

清明連假將至，不少民眾會規畫假期時返鄉掃墓，但仍有民眾可能因工作無法返鄉，擔心因此觸怒祖先，影響運勢，命理師楊登嵙建議，若因各種因素，無法在清明節返鄉祭祖，其實可以委由家屬代為祭祀等方式替代，不一定要親自參與。

命理師楊登嵙說，今年清明節是4月5日，也是5天連假，有民眾會擔心若無法返鄉祭祖會影響運勢，但其實有3個替代方式，包括提早、延後祭祀、線上祭祀，以及親友通知等三種方式，分述如下：

一、提早祭祖：

現代大部分民眾將先人遺骸火化，以骨灰甕入靈骨塔，所以現在掃墓可省事多了，只要準備供品，根本不必鋤草、補土。靈骨塔位可以提前清明掃墓，不必擇日看好日子，甚至平常想要祭拜祖先，想去就去，因為只有單純祭拜，沒有動工、動土等，但最好在下午3點之前；否則下午3點後再來掃墓，祭拜完天都暗了，不但危險，陰氣也較重。

二、線上祭祖：

因應新冠肺炎疫情，各縣市政府都鼓勵民眾「清明節」掃墓改採「線上掃墓、祭祖」，這不符合傳統「清明節」掃墓祭祖民俗，民眾恐不易接受這麼先進的科技創意，且也無法確認祖先是否有「上網」接受祭祀，甚至認為祖先根本不會上網。其實祖祠或家裡有供奉祖先的牌位，就如同祂們就在那裡，在那裡祭拜就可以，比用電腦「線上祭祖」更好，不必到墳墓或靈骨塔掃墓祭祖，避免群聚感染。

三、親友通知：

若遠在國外或家中也無設置祖先牌位因要事無法掃墓，掃墓時可以請親人代購供品，焚香禱念時通知祖先，讓祖先知道未到子孫的心意。