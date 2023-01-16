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春節零食吃多傷身 營養師提這5點建議

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區營養師蔣佩珊。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區營養師蔣佩珊。圖／澄清醫院中港院區提供

春節將屆、假期又長，營養師提醒，許多點心零食暗藏高油、高糖、高鹽的危機，要減少精緻糖或鹽分的攝取，以免瘦了荷包卻胖了腰圍，踩到健康紅線。

澄清醫院中港院區營養師蔣佩珊說，雖然營養專家提出很多數字警語，例如建議60公斤健康成人每日熱量攝取1800大卡、精緻糖不要超過50公克等，但這些數字很難換算成食物的入嘴量，即使超標也不自知，零食的選擇也就特別重要，

她說，市售一包180公克的牛肉乾，鈉的含量就高達1818毫克；80公克的魷魚絲，鈉含量1440毫克，越吃越涮嘴，鈉的攝取量立刻超標，傷腎又傷心血管。

蔣佩珊提出5點建議，讓大家「健康解饞，身體低負擔」的零食吃法：

一、選擇無調味堅果取代含糖類堅果零食，減少額外的精緻糖或鹽分攝取。堅果如為油脂類來源食物，吃過多會增加熱量的負擔，建議一天攝取7至10顆最適量。

二、建議每天補充2顆拳頭大小的新鮮水果，來提升營養均衡與促進免疫。若嘴饞，不妨先吃些水果，再享用點心零食。

三、吃點心零食，難免想喝飲品解渴去膩，建議選擇白開水或無糖茶類取代含糖飲料，既達到解渴效果，也不會增加身體的負擔。

四、購買有完整包裝的零食，才有標明熱量，方便自己計算一下，避免攝取過高卡路里零食，過完年後腫一圈。

五、避免購買家庭號包裝、不採購過多品項，不要讓點心零食佔用到正餐的量。若購買大包裝零食，要多人分享，千萬不要獨自全部吃光，肚裡添油又瘦了荷包。

零食 超標

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