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此炒飯非彼炒飯！簡單食材做「惡魔煎蛋飯」焦香味更濃烈

聯合新聞網／ 綜合報導
透過與炒飯相似的食材作法料理成的「惡魔煎蛋飯」。圖擷自あたらしい日日
透過與炒飯相似的食材作法料理成的「惡魔煎蛋飯」。圖擷自あたらしい日日

炒飯是簡單方便的家常料理，而炒飯最基本的原料，就是雞蛋和白飯這兩項。近來日本媒體「あたらしい日日」，就參考日本料理網紅的作法，分享了一道材料作法與一般炒飯相似，口感卻有些特別的「惡魔煎蛋飯」作法。

材料（1人份）：

白飯 200公克

雞蛋 2顆

奶油 10公克

黑胡椒 適量

日式醬油 半匙至一大匙 （可用白高湯代替）

圖擷自あたらしい日日
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1.開中火熱鍋，放入奶油、雞蛋，開始煎兩顆蛋。煎的過程中，可以一邊將鍋邊的油淋在蛋上。

圖擷自あたらしい日日
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2.在蛋黃半熟的時機點加入白飯。

圖擷自あたらしい日日
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3.進行打散拌炒。

圖擷自あたらしい日日
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4.加入調味料混合拌炒。

圖擷自あたらしい日日
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5.裝盤、完成。

圖擷自あたらしい日日
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這道「惡魔煎蛋飯」，由於雞蛋事先煎過，加上使用了較多量的雞蛋，因此比起一般的蛋炒飯，這樣做出來的雞蛋味道會更濃烈，而且還帶有一點煎過的焦香氣，和奶油味道混在一起，猶如惡魔一般挑動著味蕾，是簡單又特別，像炒飯卻又有些不同之處的作法。

雞蛋 日本料理

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