此炒飯非彼炒飯！簡單食材做「惡魔煎蛋飯」焦香味更濃烈
炒飯是簡單方便的家常料理，而炒飯最基本的原料，就是雞蛋和白飯這兩項。近來日本媒體「あたらしい日日」，就參考日本料理網紅的作法，分享了一道材料作法與一般炒飯相似，口感卻有些特別的「惡魔煎蛋飯」作法。
材料（1人份）：
白飯 200公克
雞蛋 2顆
奶油 10公克
黑胡椒 適量
日式醬油 半匙至一大匙 （可用白高湯代替）
1.開中火熱鍋，放入奶油、雞蛋，開始煎兩顆蛋。煎的過程中，可以一邊將鍋邊的油淋在蛋上。
2.在蛋黃半熟的時機點加入白飯。
3.進行打散拌炒。
4.加入調味料混合拌炒。
5.裝盤、完成。
這道「惡魔煎蛋飯」，由於雞蛋事先煎過，加上使用了較多量的雞蛋，因此比起一般的蛋炒飯，這樣做出來的雞蛋味道會更濃烈，而且還帶有一點煎過的焦香氣，和奶油味道混在一起，猶如惡魔一般挑動著味蕾，是簡單又特別，像炒飯卻又有些不同之處的作法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言