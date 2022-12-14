高雄知名餐廳挺漁民 點餐加50元就送乾煎午仔魚

大陸無預警暫停台灣秋刀魚、午仔魚、魷魚等水產品輸入，引起漁業界惶恐，高雄知名餐廳「釣客食堂」發起挺漁民行動，在臉書特別標註「吃起來」，14日起只要到店內任點一項餐點，加50元就可多一份乾前午仔魚，網友對此感動留言指佛心價，這麼優惠還不吃爆。

高雄前金區知名餐廳「釣客食堂」在臉書粉專發文，指今天開始客人來店只要點任何一項餐點，加50元就多一份乾煎午仔魚。並介紹午仔魚是棲息在沿岸泥沙 海底附近的肉食性魚種，端午節前後靠岸卵時容易被捕，因而得名。

Po指午仔魚肉質細緻、油脂豐富、少刺，野生數量稀有，在各地漁民饕客口中總是排在第一位。過年期間一尾10公斤以上的野生午仔魚，要價常是2萬元以上。

「老闆說到做到，挺漁民沒問題」，Po文還嗆，你中國就一直禁，我們台灣人就可以享受更便宜的農漁品。網友對此也紛留言，指這麼便宜，是「佛心價」，「挺台灣漁業，一定要的」，「這麼優惠還不吃爆」。