快訊

被爆4度結婚公務員女友　高國華怒否認「現在單身沒有結婚」　

佳德鳳梨酥當年怎竄紅？網憶「2關鍵」馬英九是推手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄知名餐廳挺漁民 點餐加50元就送乾煎午仔魚

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
今天起到高雄前金區釣客食堂點任一項餐點，加50元就送一份乾煎午仔魚。圖／翻攝自「釣客食堂」粉專
今天起到高雄前金區釣客食堂點任一項餐點，加50元就送一份乾煎午仔魚。圖／翻攝自「釣客食堂」粉專

大陸無預警暫停台灣秋刀魚、午仔魚、魷魚等水產品輸入，引起漁業界惶恐，高雄知名餐廳「釣客食堂」發起挺漁民行動，在臉書特別標註「吃起來」，14日起只要到店內任點一項餐點，加50元就可多一份乾前午仔魚，網友對此感動留言指佛心價，這麼優惠還不吃爆。

高雄前金區知名餐廳「釣客食堂」在臉書粉專發文，指今天開始客人來店只要點任何一項餐點，加50元就多一份乾煎午仔魚。並介紹午仔魚是棲息在沿岸泥沙 海底附近的肉食性魚種，端午節前後靠岸卵時容易被捕，因而得名。

Po指午仔魚肉質細緻、油脂豐富、少刺，野生數量稀有，在各地漁民饕客口中總是排在第一位。過年期間一尾10公斤以上的野生午仔魚，要價常是2萬元以上。

「老闆說到做到，挺漁民沒問題」，Po文還嗆，你中國就一直禁，我們台灣人就可以享受更便宜的農漁品。網友對此也紛留言，指這麼便宜，是「佛心價」，「挺台灣漁業，一定要的」，「這麼優惠還不吃爆」。

漁民 餐廳

延伸閱讀

台積：高雄7奈米計畫 不取消

文總推文化補給營 高雄鹽埕畫句點

農水產、食品禁銷大陸 民眾黨團籲「班班吃石斑」鬧劇不能重演

最大耶誕禮物在高雄 23日至元旦晚上天天「下雪」

相關新聞

1-10月1447.4萬旅客人次，四個必遊國家公園出列

主計總處公布國情統計，國家（自然）公園遊憩據點旅客人次，於111年1-10月達到1447.4萬人次，已超越去年全年總量，...

無法改善眼酸 健喬B12眼藥水主成分不足48000瓶下架

食藥署今發布藥品第二級回收警訊，為「健喬信元醫藥生技股份有限公司」生產的「健喬維生素 B12 眼藥水0.02%」。廠商於...

婚約若重來／「七年之癢」再縮短 台灣離婚者3成婚姻5年內就玩完

內政部最新統計，去年有4萬7888對離婚，離婚率雖逐年下降，但有高達一半的離婚者婚齡未超過8年，又以未滿5年者占34%最多，創下近10年新高，適婚人口中，每100人有43人未婚，總計有301萬人未婚。如果說少子化是國安危機，那要搶救的應該是不婚和難持久的婚姻。...

禦寒！冷氣團來襲 合歡山、太平山最低溫零度以下

中央氣象局天氣預報指出，12月17日至18日將受今年入冬以來首波冷氣團影響，各地天氣將明顯下降，此波冷空氣更有達到寒流等...

寒流來襲農漁拉緊報 學者示警：這些區域魚塭加強防護

入冬以來最強冷氣團周末報到，北部、宜蘭不排除周六晚間到周日清晨，低溫下探7到8度；中央氣象局從上周就開始示警，體質最弱的...

扯！ 鐵道局4年64件鐵道施工事故 立委怒批專業在哪裡

台鐵局大小事故不斷，其中有不少事故是因鐵道局施工所致，立院交委會今審議鐵道局預算，朝野立委皆對鐵道局屢傳施工事故感到不滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。