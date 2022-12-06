影／科博館挖出台灣史上最完整鯨魚化石 距今8萬5千年

台灣地質年輕，鮮少發現完整大型脊椎動物化石，在國立自然科學博物館地質學組楊子睿博士、生物學組姚秋如博士、德國巴伐利亞動物學蒐藏中心Anneke van Heteren博士及國內多所院校學生合作下有「鯨奇發現」，今年於屏東縣恆春鎮頭溝發掘出一具距今約8萬5千年、全長超過15公尺、完整度高達70％以上的鯨魚化石標本，是目前台灣發現最大、最完整的鯨魚化石，有助於了解從古至今台灣的生態環境變化。

楊子睿說，台灣位處板塊邊界，地殼抬升迅速，且沉積速率極快，在時空環境配合下，有機會完美保存大型生物標本。恆春鯨魚谷地質環境看來像是潟湖，屬於鯨豚喜愛的棲地類型；而台灣以南與菲律賓北邊的熱帶海域，數十年前仍有商業捕鯨作業，顯示這塊海域很可能是鯨豚重要覓食區或繁殖場。以此推論，或許這代表過去10萬年以來，台灣南部一直是大型鯨類的活動場域。

楊子睿分享這次挖掘發現歷程，一開始是化石愛好者Youtuber「方塊酥」（周文博）與化石蒐藏家張玉穆在屏東恆春頭溝發現鯨魚骨骼殘骸，他接獲消息後實地考察，團隊在其間赫然發現4根突出地表的肋骨，經初步挖掘，發現地底應有大量骨骼密集埋藏。

楊子睿博士團隊隨即整合科博館地質學組、德國巴伐利亞動物學蒐藏中心、全台6所大學、1所高中共22名學生及民間古生物修復團隊加入，經超過90天密集挖掘，終於在10月將整具化石骨骼帶出地表，從燠熱潮濕的泥地中重見天日。

科博館生物學組姚秋如投身鯨豚研究多年，她說，此具鯨魚化石標本全長逾15公尺，肩胛骨、上下顎骨、連續出現的尾椎皆保存極佳；頭骨雖僅保存後側，但仍算完整。藉由化石形態初步推測，這具鯨魚化石可能是距今約8萬5千年的鬚鯨化石，不過尚需進一步清修才能得知更準確的物種訊息。參考現生資料，多種鬚鯨科大型種類曾在台灣沿海有擱淺紀錄，可做為比對參考依據。