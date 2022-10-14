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影／「國慶鳥」過境墾丁今爆大量 感動直擊「鷹海」奇景

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
灰面鵟鷹過境墾丁今天上午爆出近2萬隻南飛的遷徙超大量，在墾丁社頂公園凌霄亭守候的鷹迷大飽眼福。圖／墾管處提供
灰面鵟鷹過境墾丁今天上午爆出近2萬隻南飛的遷徙超大量，在墾丁社頂公園凌霄亭守候的鷹迷大飽眼福。圖／墾管處提供

時序入秋，進入是遷徒性猛禽赤腹鷹及灰面鵟鷹過境台灣高峰期，恆春半島是最後休息站，墾管處自9月1日起在墾丁社頂公園凌霄亭的秋季猛禽調查，到昨天記錄逾17萬隻赤腹鷹南飛，接續過境的灰面鵟鷹到昨天雖不到萬隻，今天卻爆出近2萬隻南飛的遷徙超大量，鷹迷大飽眼福；墾丁賞鷹嘉年華也於本周六、日在滿州鄉登場，陪伴鷹迷迎接這群北方嬌客。

墾管處解說教育課長陳玄武說，每年9至10月赤腹鷹及灰面鵟鷹大量過境恆春半島，也是墾丁國家公 園賞鷹季的主角。赤腹鷹是秋季過境墾丁數量最龐大的猛禽，目前主要過境期的尾聲，到昨天累積總數為 17萬5000多隻，雖少於去年的25萬多隻超大量，但已超越歷年平均，且與近10年平均接近。

他說，赤腹鷹過境進入尾聲後緊接著是灰面鵟鷹來報到，因歷年觀察都是在國慶日前後出現大量，又有「國慶鳥」的美名，最近2年的過境量都超過10萬隻，今年國慶連假只有零星過境，本月13日記錄到5896隻過境，昨天2723隻，今天上午爆出1萬8797隻的超大量，已進入過境高峰，可望持續一周以上，將再掀一波賞鷹熱潮。

賞鷹達人蔡乙榮說，灰面鵟鷹過境高峰期已到來，只要是天氣晴朗、風速不超過5級的天氣條件，都有高機率遇到大量鷹群出境飛往菲律賓，起鷹時形成「鷹柱」、「鷹河」、「鷹海」等自然奇觀，觀賞時間上午6時至8時最理想，墾丁社頂公園凌霄亭與其他東海岸觀察點都有不錯的觀鷹條件；下午觀賞夜棲林間「落鷹」的最佳地點是滿州鄉里德和港口村。

陳玄武說，今年的琅嶠鷹季系列活動，除了「道法自然.鷹揚墾丁」地景裝置藝術展於墾丁大灣草地、鄔蜀文 猛禽畫展於遊客中心展出外，本周六日下午在滿州國中的主會場活動，包含環境教育攤位、 友善農業攤位、環境電影院、寫生活動等，現場均會架設望遠鏡供遊客欣賞群鷹盤旋的空中英姿和導覽解說。

灰面鵟鷹過境墾丁今天上午爆出近2萬隻南飛的遷徙超大量，在墾丁社頂公園凌霄亭守候的鷹迷大飽眼福。圖／墾管處提供
灰面鵟鷹過境墾丁今天上午爆出近2萬隻南飛的遷徙超大量，在墾丁社頂公園凌霄亭守候的鷹迷大飽眼福。圖／墾管處提供
灰面鵟鷹過境墾丁今天上午爆出近2萬隻南飛的遷徙超大量，在墾丁社頂公園凌霄亭守候的鷹迷大飽眼福。圖／墾管處提供
灰面鵟鷹過境墾丁今天上午爆出近2萬隻南飛的遷徙超大量，在墾丁社頂公園凌霄亭守候的鷹迷大飽眼福。圖／墾管處提供
灰面鵟鷹過境墾丁今天上午爆出近2萬隻南飛的遷徙超大量，在墾丁社頂公園凌霄亭守候的鷹迷大飽眼福。圖／民眾提供
灰面鵟鷹過境墾丁今天上午爆出近2萬隻南飛的遷徙超大量，在墾丁社頂公園凌霄亭守候的鷹迷大飽眼福。圖／民眾提供

墾丁 灰面鵟鷹 國慶

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