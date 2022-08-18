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Just FUN新北 周末板橋熱鬧登場
為推廣街頭文化藝術，新北市文化局本周末在板橋集結塗鴉、饒舌、街藝、街舞等4元素，舉辦2022「Just FUN 新北」街頭文化節，將於本月20、21日在板橋府中廣場及市民廣場登場。
本次首度舉行街頭文化節系列活動，包括墨路行者國際塗鴉大賽、MADSTREET狂熱街頭饒舌比賽、新北FUN街頭街舞大賽3大精彩賽事，並邀集近30攤文創攤商市集，包括在台經營美術用品50餘年的「文生美術」現場噴漆體驗，及兒童手作、還有致力於饒舌創作、喜歡黑膠唱片所開設的「這個下午唱片」等。
新北市文化局表示，8月20日及21日下午4時在府中廣場有藝同創憶街頭藝術大匯演，馬戲、雜耍特技、美式踢踏舞、魔術秀及魔幻變臉等演出輪番上陣。
2022「Just FUN 新北」官網：https://www.justfun-ntpc.com.tw
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