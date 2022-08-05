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天熱呷冰！高雄鼓山明後天封街辦市集33家冰店大會師
高雄市「大港閱冰」系列活動本周再度登場，8月6日至8月7日在鼓山哈瑪星「新濱•駅前」封街辦冰品嘉年華活動，近50家特色冰店及餐車參加市集，現場將開放民眾票選人氣冰品及舉辦「親子踢毽子大賽」等多項趣味遊戲，父親節前夕，觀光局邀民眾帶爸爸來市集吃冰消暑。
大港閱冰系列活動7月啟動，哈瑪星貿易商大樓推出「向太陽宣戰 冰品設計暨冰品展」，現場展示各國特色冰品，透過照片介紹高雄在地冰店，喚起台灣人的吃冰記憶。
觀光局8月接力推出冰品市集嘉年華，邀集33家網紅冰店及15家特色餐車到場，一次滿足民眾吃美食及吃冰慾望。觀光局指出，網紅冰店包含春田氷亭、禾苑蔗片冰、皇冠冰城、葉月堂雪花冰、紅逗冰室、美滿冰菓室、大碗公冰、冰塔、台興芋冰城、秀珠冰果室等店應邀出場。
除冰品市集外，6日另安排鋼鐵人英雄熱舞表演、「親子踢毽子大賽」、「大聲說我愛你」、「繫著你我的愛-打領帶」等趣味遊戲活動，7日活動則是樂團音樂表演及冰品店家頒獎典禮。
此外，若持有「冰友卡」的民眾在市集掃碼可獲1點，每消費1店家也可獲得1點，集滿2點可免費兌換限量爆米花1份，集滿3點並參與現場店家票選可兌換價值500元的「冰友卡」1張。冰品市集8月6日及8月7日下午3點半到晚上8點半登場，活動地點位在捷運西子灣站2號出口、輕軌哈瑪星站出口附近。
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